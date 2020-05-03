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Котласский детсад «Родничок», где воспитывали трансгендеров, остался без заведующей

Об этой вопиющей истории мы писали две недели назад – воспитательница котласского детсада «Родничок» в «педагогических» целях насильно переодевала мальчиков в девчачьи платья, после чего над ними смеялись все дети.

Факт издевательства (по-другому не назовешь) зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Родители мальчиков узнали о случившемся еще в марте (по другим данным – в декабре прошлого года), но только сейчас предали огласке в ответ на пассивные действия надзорных органов.

Так же выяснилось, что заведующая детсада была в курсе «перфомансов»… но не увидела в них ничего особенного.

Между тем ряд медицинских светил высказали мнение, что подобные «педагогические опыты» могут нанести непоправимую травму детской психики… в частности, половой самоидентификации.

И вот последняя новость – заведующая «Родничка» уволилась по собственному желанию.

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08 август 08:48 | : Скандалы

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