Котласский детсад «Родничок», где воспитывали трансгендеров, остался без заведующей

Об этой вопиющей истории мы писали две недели назад – воспитательница котласского детсада «Родничок» в «педагогических» целях насильно переодевала мальчиков в девчачьи платья, после чего над ними смеялись все дети.
Факт издевательства (по-другому не назовешь) зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Родители мальчиков узнали о случившемся еще в марте (по другим данным – в декабре прошлого года), но только сейчас предали огласке в ответ на пассивные действия надзорных органов.
Так же выяснилось, что заведующая детсада была в курсе «перфомансов»… но не увидела в них ничего особенного.
Между тем ряд медицинских светил высказали мнение, что подобные «педагогические опыты» могут нанести непоправимую травму детской психики… в частности, половой самоидентификации.
И вот последняя новость – заведующая «Родничка» уволилась по собственному желанию.
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