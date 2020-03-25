Александр Донской посвятил клип своему тезке Лукашенко (видео)

Бывший мэр Архангельска, присвоивший сам себе титул «отец русского перфоманса», решил попробовать себя в песенном жанре.
Свой музыкальный «клип» (с позволения сказать) он посвятил Александру Лукашенко, собирающемуся на очередной президентский срок.
Так опустить вечного белорусского батьку еще никому не удавалось.
Впрочем, портретная схожесть молодого (в смысле творческого опыта) исполнителя с небезызвестным ШурОй лишний раз подчеркивает новые сексуальные предпочтения сульфатовского придурка.
Сами убедитесь… благо, запись не длинная.