Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Донской посвятил клип своему тезке Лукашенко (видео)

Бывший мэр Архангельска, присвоивший сам себе титул «отец русского перфоманса», решил попробовать себя в песенном жанре.

Свой музыкальный «клип» (с позволения сказать) он посвятил Александру Лукашенко, собирающемуся на очередной президентский срок.

Так опустить вечного белорусского батьку еще никому не удавалось.

Впрочем, портретная схожесть молодого (в смысле творческого опыта) исполнителя с небезызвестным ШурОй лишний раз подчеркивает новые сексуальные предпочтения сульфатовского придурка.

Сами убедитесь… благо, запись не длинная.

06 август 17:10 | : Скандалы

Главные новости


Угроза COVID-19 на Соловках: Наблюдения контролёра
Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (62)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20