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Заболевание прикинулось отравой в Красноборском районе

Рассказывает депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ) Леонид Таскаев:

Месяц назад в соцсетях было распространено видео местного жителя, сообщавшего о возможном загрязнении земельного участка и растущих на нем растений продуктами переработки целлюлозы. Мы обратились в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой направить информацию о принятых надзорным ведомством по этому факту мерах. Обращение не осталось незамеченным и на место записи видеоролика безотлагательно были направлены специалисты для проведения проверки.

Анализ собранного вещества, продемонстрированного в видео, согласно заключению независимой экспертизы, выявил проявления паразитарной болезни луговых злаковых трав под названием «Снежная плесень». Её возбудитель не является карантинным объектом и распространен повсеместно. Заражение происходит, как правило, осенью – спорами. Ближе к зиме возбудитель прорастает и заражает растения.

Наличие непромерзшей почвы, высокого и длительного снегового покрова, отсутствия света и кислорода, кислой почвы с избытком азота – являются идеальными условиями для роста грибка-возбудителя, и привели к тому, что поспешно было принято за загрязнение продуктами целлюлозно-бумажного производства, следов которого, кстати, обнаружено не было.

К сожалению, надеяться, что в местном бюджете найдутся средства на проведение необходимых мероприятий для предотвращения развития болезни, не приходится. Опасности для человека этот вид грибка не представляет.

Видео обращения здесь: https://vk.com/video14112822_456239148…

(на фото: та самая «снежная плесень»)

04 август 07:15 | : Скандалы

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