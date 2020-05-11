Бывший мэр Архангельска выставил себя в центре Москвы открытым геем (видео)

Об этом с гордостью сообщает пресс-служба Александра Донского, называя своего шефа «отцом русского перфоманса».
На этот раз экс-мэр столицы Поморья с накрашенными губами прогулялся по центру Москвы.
Подсаживался к незнакомым людям в кафе.
Заводил разговоры.
Общался, обнимался и целовался.
Назвал очередной свой перфоманс «Губы».
Считает, что это смешно, но заодно поднимает «остросоциальные темы» - таким образом он отстаивает права секс-меньшинств на свободную любовь.
Между тем, большая часть жителей Архангельска считает, что своим поведением бывший градоначальник только позорит свой город.
От редакции: если решитесь смотреть выложенное видео, увидите детей подальше от экранов мониторов. Противно