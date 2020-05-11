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Бывший мэр Архангельска выставил себя в центре Москвы открытым геем (видео)

Об этом с гордостью сообщает пресс-служба Александра Донского, называя своего шефа «отцом русского перфоманса».

На этот раз экс-мэр столицы Поморья с накрашенными губами прогулялся по центру Москвы.

Подсаживался к незнакомым людям в кафе.

Заводил разговоры.

Общался, обнимался и целовался.

Назвал очередной свой перфоманс «Губы».

Считает, что это смешно, но заодно поднимает «остросоциальные темы» - таким образом он отстаивает права секс-меньшинств на свободную любовь.

Между тем, большая часть жителей Архангельска считает, что своим поведением бывший градоначальник только позорит свой город.

От редакции: если решитесь смотреть выложенное видео, увидите детей подальше от экранов мониторов. Противно

13 июль 16:20 | : Скандалы

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