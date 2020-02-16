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Не 118, а целых 170! Оперштаб России противоречит оперштабу Архангельской области

Как мы помним, вчера оперативный штаб по контролю за пандемией коронавируса в Поморье сообщил о 118 заболевших за последние сутки.

Однако в последней сводке оперштаба России напротив Архангельской области стоит совсем другая цифра – 170!

Тоже и с выздоровевшими – их по версии Москвы оказалось на 21 человека меньше – 91 против 70.

Смерть одного пациента в региональной сводке также не упоминалась.

Создается впечатление, что кто-то намеренно приукрашивает ситуация, а местные жители привыкли в подобных разночтениях больше доверять федералам.

Маленькая ложь рождает не только большое недоверие, но и сеет панику. Сколько бы нам не втирали о разных системах подсчета…

(на фото: руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев)

05 июль 11:05 | : Скандалы

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