Не 118, а целых 170! Оперштаб России противоречит оперштабу Архангельской области

Как мы помним, вчера оперативный штаб по контролю за пандемией коронавируса в Поморье сообщил о 118 заболевших за последние сутки.
Однако в последней сводке оперштаба России напротив Архангельской области стоит совсем другая цифра – 170!
Тоже и с выздоровевшими – их по версии Москвы оказалось на 21 человека меньше – 91 против 70.
Смерть одного пациента в региональной сводке также не упоминалась.
Создается впечатление, что кто-то намеренно приукрашивает ситуация, а местные жители привыкли в подобных разночтениях больше доверять федералам.
Маленькая ложь рождает не только большое недоверие, но и сеет панику. Сколько бы нам не втирали о разных системах подсчета…
(на фото: руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев)