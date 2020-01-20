Архангельская область стала лидером России по росту онкологических заболеваний

Такие жуткие данные за 2019 год опубликовал Минздрав РФ.
За прошлый год в Поморье было выявлено 556.2 первичных случаев заболевания онкологией на каждые 100 тысяч жителей.
Далее в этом скорбном списке идут Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).
Самые благополучные в этом смысле регионы Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), Чукотке (205,4) и Ямало-Ненецком АО (215,3).
Для сравнения заболеваемость в двух столицах: Москва (385.3), Санкт-Петербург (506.5).
Наблюдатели видят причины высокой заболеваемости в гнилом климате Поморья, а также деятельности на его территории крупных объектов ВПК (космодром «Плесецк», «Севмаш» «Звездочка», военные полигоны в Нёноксе и на Новой земле).
(фото издания «Коммерсант»)