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Архангельская область стала лидером России по росту онкологических заболеваний

Такие жуткие данные за 2019 год опубликовал Минздрав РФ.

За прошлый год в Поморье было выявлено 556.2 первичных случаев заболевания онкологией на каждые 100 тысяч жителей.

Далее в этом скорбном списке идут Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самые благополучные в этом смысле регионы Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), Чукотке (205,4) и Ямало-Ненецком АО (215,3).

Для сравнения заболеваемость в двух столицах: Москва (385.3), Санкт-Петербург (506.5).

Наблюдатели видят причины высокой заболеваемости в гнилом климате Поморья, а также деятельности на его территории крупных объектов ВПК (космодром «Плесецк», «Севмаш» «Звездочка», военные полигоны в Нёноксе и на Новой земле).

(фото издания «Коммерсант»)

03 июль 11:56 | : Скандалы

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