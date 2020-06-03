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Министр Карпунов: Меня неправильно поняли

Вчера многие информационные агентства, не только региональные, но и федеральные, процитировали слова министра здравоохранения Антона Карпунова о том, что в регион испытывает нехватку медицинских работников на фоне пандемии коронавируса.

«Нам не хватает специалистов сейчас. Уже два месяца прошло, люди работают в достаточно большом напряжении. Плюс в ноябре формировался график отпусков, есть ожидание закономерное у людей отпусков, но, тем не менее, работа продолжается в достаточно большом напряжении, несмотря на летний период времени».

Однако позже глава областного министерства выступил с заявлением, что, де, его неправильно поняли - кадров хватает и все под контролем.

«Возросшая нагрузка на систему здравоохранения, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, действительно потребовала принятия ряда управленческих решений. Все решения принимаются исходя из оперативной ситуации и потребностей того или иного учреждения. Ситуации, когда в какой-либо больнице региона не хватало медицинских работников в той степени, чтобы это сказалось на качестве оказания помощи заболевшим, за период с начала пандемии не допущено. Любые локальные ситуации отрабатываются оперативно».

 

Редакция оставляет за читателями право судить, когда Карпунов был искренним…

27 июнь 09:30 | : Скандалы

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