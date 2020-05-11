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Генпрокуратура назвала Архангельскую область одной из наиболее коррупционных

Генеральная прокуратура Российской Федерации составила список регионов, наиболее и наименее подверженных коррупции в чиновничьей среде.

Увы, в число первых попало и Поморье.

Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии, и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.

Обращает на себя внимания то, что мы в этом черным списке единственных регион, входящий в СЗФО.

Напомним, не так давно место генерального прокурора занял уроженец Архангельской области Игорь Краснов (автор упомянутого доклада), которого некоторое время назад прочили на место поморского губернатора. Уж он-то знает…

В список наименее коррупционных попали Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, а также Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наиболее коррупционные сферы, указанные в докладе: освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.

18 июнь 07:07 | : Скандалы

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