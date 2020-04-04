Как прокурорские телефоны "коронавирусом заболели". Из письма в редакцию

Все мы живем в непростое время.
В ресторан не сходить, в кино тоже, по улицам бродят толпы патлатых, прибывшим в больницу на плановую госпитализацию прямо говорят – «потерпите до лучших времен, мы с коронавирусом боремся».
Все всё понимают, все всем сочувствуют. Но только не в тех случаях, когда тебя откровенно «посылают». Чиновники. В чьи служебные обязанности вроде бы входит контроль за соблюдением законности и правопорядка.
О своем личном грустном опыте рассказывает жительница Северодвинска Екатерина Ляпунова.
О ком я? О прокурорах.
Наверное, в силу привычки одни говорят о прокурорах с придыханием и надеждой. Другие, в силу печального опыта, с нотками разочарования и пренебрежения.
А я о зародившейся в прокурорских рядах некомпетентности. Вседозволенности. Мании величия.
Иногда не надо долго наблюдать и анализировать. Достаточно одного штриха, чтобы понять: это норма.
Приехала как- то из Северодвинска в Архангельск на прием к первому заместителю прокурора области Калугину Николаю Владимировичу в Приемную Президента РФ в Архангельской области.
Чем-то раздраженному, ничего не решающему по существу вопроса...
Стали бы вы с таким вести беседу? Нет? Я - тоже.
Обратилась в Генеральную прокуратуру РФ. Записалась на прием. Такого эмоционального потока возмущения в адрес Калугина и три коротких добрых слова " простите за него", честно говоря, не ожидала.
В начале нынешнего лета приехала в небольшую деревеньку Верхнетоемского района. Добросовестно соблюдала самоизоляцию. Поражалась абсолютно адским действиям начальника Верхнетоемского отделения Котласского межрайонного отделения ООО "ТГК -2 Энергосбыт" Завадского Михаила Генриховича, который регулярно и с удовольствием (без какого - либо мотива, предписания) перед пожароопасным периодом обесточивает деревенские дома городских жителей и вместе с обрезанной под корень электропроводкой все блага цивилизации сводит на нет.
Звонила прокурору Верхнетоемского района Богданову Анатолию Леонидовичу, заместителю прокурора Вежливцеву Сергею Николаевичу, старшему помощнику прокурора Лихачеву Дмитрию Александровичу с четвертого по девятое июня на "персональные" стационарные телефоны.
Никто ни разу не снял трубку!!
Устное заявление по телефону приняла четвертого июня помощник прокурора Шарикова Владислава Сергеевна. Лучше бы не принимала. За все последующие ее действия стыдно. Не ей. Мне. За нее.
Заявление Шарикова выслушала молча. Возможно, велась аудиозапись. Девятого июня на мои вопросы прошептала в трубку: " До Завадского не могла дозвониться... Номера у вашего заявления нет...Я только записала в журнал...".
С ошибкой продиктовала мне адрес электронной почты и больше трубку не снимала.
Секретарь Степанова Елена Евгеньевна оказалась боевитее: "Мы регистрационные номера не обязаны заявителю называть! А по электронной почте не сможете отправить заявление ...У нас с ней проблемы ...".
Вопрос - почему нет на рабочих местах прокуроров - поставил обеих дам в тупик и был оставлен без ответа.
С этим же вопросом обратилась девятого июня по электронке в областную прокуратуру. Честно говоря, ждала мгновенной реакции. Отнюдь.
Одиннадцатого июня позвонила, чтобы узнать, кому заявление передано для исполнения.
Да ладно! Сотрудник областной прокуратуры по работе с обращениями граждан - Лысов Григорий Евгеньевич - так и не. появился в предпраздничный день в рабочем кабинете.
Самое смешное, что и дежурный прокурор не отвечал на звонки после обеденного перерыва...
А чего мелочиться? Впереди выходные.
Складывалось впечатление, что в разгар рабочего дня в областной прокуратуре оставался на телефоне в приемной только один сотрудник – Лукина Ольга Константиновна, которая удивительным образом связалась с заместителем прокурора Верхнетоемского района Вежливцевым Сергеем Николаевичем.
Вести корректно телефонный разговор с Сергеем Николаевичем не получилось.
Добила его констатация о большой занятости и об отсутствии информации о моем устном заявлении.
Так и расстались. Он - с занятостью, я - с желанием обратиться в СМИ, ибо считаю, что ничто так не бодрит ненадлежащее исполняющего свои обязанности руководителя любого уровня, как широкая огласка в публичном пространстве.
Остается загадкой: чем могут так плотно заниматься прокуроры, если личный прием заявителей в связи с самоизоляцией прекращен, электронная почта вышла из строя, а снимать телефонную трубку никто не спешит?
Я бы публично задала этот вопрос прокурору области Наседкину Виктору Анатольевичу, но пока не буду.
Ибо еще не поняла, насколько остро задевает профессиональное самолюбие руководителя областной прокуратуры факт самостоятельного установления его подчиненными собственного графика работы.
Как все просто. Вот некомпетентность. Вот вседозволенность. Вот мания величия. Совсем рядом. В двух шагах. И ты уже не тот, кем хочешь казаться...
Ляпунова Екатерина