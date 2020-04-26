«Дети имеют право учиться рядом с домом». Шахер-махер в 45-й школе Архангельска

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко возмущен сокращением двух начальных классов в 45-й школе областной столицы:
- Около сорока будущих первоклассников остались «не у дел» буквально в первые часы первого дня подачи документов для зачисления в школу №45. Со слов обратившихся ко мне «пострадавших» родителей, заявления начали принимать в 9 утра 01 февраля и к 10 часам уже объявили, что приём окончен. Школа способна предоставить места только 80 учащимся. В общей сложности от родителей поступило 120 заявок в данное образовательное учреждение, которое предназначается по прописке и находится в шаговой доступности от дома первоклассников.
Однако «неуспевшим» родителям просто посоветовали пойти в другую школу, расположенную в соседнем квартале. Администрация школы и чиновники, к которым обратились за объяснениями возмущенные родители, не увидели нарушения прав родителей и первоклашек.
Считаю подобное недопустимым. Не стыкуется следующее: Президент и Правительство бьются над повышением рождаемости в нашей стране, принимают меры по созданию доступной среды для родителей (в частности, обеспечение местами в школах и детских садах), а на местах это направление политики стопорится. В этом конкретном случае вместо увеличения количества мест в образовательных учреждениях идет сокращение классов - именно такое решение было принято руководством 45-й школы в текущем учебном году. Вместо пяти первых классов по прошлому году, нынче решили оставить только три. Считаю, что администрация этого учебного заведения нарушает ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», лишая первоклассников, прикрепленных территориально к указанной образовательной организации, массово ущемляет этим права детей на получение общедоступного образования.
Мною направлены запросы о необходимости доукомплектования данной школы первыми классами в адрес заместителя главы города по социальным вопросам, а также в прокуратуру для проведения надзорным органом проверки причин, приведших к закрытию в школе №45 двух начальных классов.