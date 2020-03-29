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Мусорный снег Архангельска

Это у Андрея Платонова ветер был мусорным. В Архангельске мусорный снег. Таким каждый год его делают нерадивые горожане.

В районе улицы Усть-Двинская, что в Соломбальском округе областной столицы, расположен специальный полигон, куда в течении всей зимы самосвалами доставляют снег.

И каждый год с наступлением тепла он превращается в мусорный.

Всему виной нерадивые граждане, заталкивающие у жилых домов в сугробы пустые бутылки, окурки и даже пакеты, полные бытовых отходов, от мечены случаи, когда туда же выливалось содержимое ночных горшков.

- Это место было санкционировано властями под полигон для снега, однако свалка ТБО здесь предусмотрена не была. К сожалению, психология отдельных людей такова, что если они видят разбросанный мусор, то считают, что это свалка, а поэтому можно привезти сюда и свой. В данном районе города много частных домов, гаражных кооперативов. По всей вероятности, граждане несут или везут сюда в ночное время мешки с мусором, ненужную утварь, - дополняет картину происходящего в Соломбале активист местного отделения ОНФ Айман Тюкина.

А вы все на регоператора гоните… на соседей взгляните.

18 май 13:17 | : Скандалы

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