Мусорный снег Архангельска

Это у Андрея Платонова ветер был мусорным. В Архангельске мусорный снег. Таким каждый год его делают нерадивые горожане.
В районе улицы Усть-Двинская, что в Соломбальском округе областной столицы, расположен специальный полигон, куда в течении всей зимы самосвалами доставляют снег.
И каждый год с наступлением тепла он превращается в мусорный.
Всему виной нерадивые граждане, заталкивающие у жилых домов в сугробы пустые бутылки, окурки и даже пакеты, полные бытовых отходов, от мечены случаи, когда туда же выливалось содержимое ночных горшков.
- Это место было санкционировано властями под полигон для снега, однако свалка ТБО здесь предусмотрена не была. К сожалению, психология отдельных людей такова, что если они видят разбросанный мусор, то считают, что это свалка, а поэтому можно привезти сюда и свой. В данном районе города много частных домов, гаражных кооперативов. По всей вероятности, граждане несут или везут сюда в ночное время мешки с мусором, ненужную утварь, - дополняет картину происходящего в Соломбале активист местного отделения ОНФ Айман Тюкина.
А вы все на регоператора гоните… на соседей взгляните.