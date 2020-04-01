Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто виноват в вспышке эпидемии коронавируса в Архангельской психиатрической больнице?

Ситуация с эпидемией вируса ковид в Архангельской психиатрической клинике, одномоментно испортившая показатели в регионе более чем в два с половиной раза, до сих пор волнует общественность.

Напомним, сотрудница клиники, несмотря на нездоровье и явные симптомы простудного заболевания, продолжала выходить на работу и инфицировала более семидесяти коллег и пациентов наркологического отделения. В медучреждении объявлен карантин, врачебное сообщество сообщает о нехватке персонала и средств защиты.

В социальных сетях появилась информация, что у части младшего медицинского персонала больницы отсутствовали медицинские книжки. Этим как раз и может объясняться невнимание к состоянию здоровья заболевшей сотрудницы.

Кроме того, многие сотрудники больницы и члены их семей неоднократно обращались уже после вспышки с тем, чтобы им сделали тесты. Однако это делать не спешили…

Если озвученное подтвердится проверкой Роспотребнадзора, которая уже началась, то крупные неприятности ожидают не только руководство клиники, но весь региональный Минздрав, считают наши наблюдатели.

24 апрель 11:33 | : Скандалы

Главные новости


Юсуп Разыков: «Есть время заглянуть в себя». Кино времён самоизоляции
Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (245)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20