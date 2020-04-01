Кто виноват в вспышке эпидемии коронавируса в Архангельской психиатрической больнице?

Ситуация с эпидемией вируса ковид в Архангельской психиатрической клинике, одномоментно испортившая показатели в регионе более чем в два с половиной раза, до сих пор волнует общественность.
Напомним, сотрудница клиники, несмотря на нездоровье и явные симптомы простудного заболевания, продолжала выходить на работу и инфицировала более семидесяти коллег и пациентов наркологического отделения. В медучреждении объявлен карантин, врачебное сообщество сообщает о нехватке персонала и средств защиты.
В социальных сетях появилась информация, что у части младшего медицинского персонала больницы отсутствовали медицинские книжки. Этим как раз и может объясняться невнимание к состоянию здоровья заболевшей сотрудницы.
Кроме того, многие сотрудники больницы и члены их семей неоднократно обращались уже после вспышки с тем, чтобы им сделали тесты. Однако это делать не спешили…
Если озвученное подтвердится проверкой Роспотребнадзора, которая уже началась, то крупные неприятности ожидают не только руководство клиники, но весь региональный Минздрав, считают наши наблюдатели.