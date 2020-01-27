Цифровая катастрофа. Архангельская область оказалась не готова к дистанционному обучению
Уже вчера, в первый день начала четвертой (последней) четверти, обрушилась образовательная платформа, на которую учителя региона присылали домашние задания для своих самоизолировавшихся учеников, а также проводили уроки в режиме онлайн.
Распоряжение перейти на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса вынесено федеральным правительством, региональные власти его только зафиксировали.
Специалисты в области цифровых технологий утверждают, что упомянутая платформа просто не выдержала обрушившейся на нее лавины запросов.
В настоящий момент педагоги с активной жизненной позицией передают домашние задания через соцсети, там же пытаются консультировать своих подопечных, чьи электронные дневники тоже не работают.
Введен негласный мораторий на оценку «2». Параллельно идут разговоры об отмене ЕГЭ в текущем году… перспективы поступления выпускников в высшие учебные заведения становятся совсем туманными…
Между тем, частные средние общеобразовательные учреждения Архангельска продолжают взимать плату с пользователей услуг в полном объеме, утверждая, что «выполнят все свои обязательства».