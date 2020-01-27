Минус три случая заражения. Архангельск снова перепутали с Астраханью

Еще вчера заместитель губернатора Архангельской области Артем Вахрушев официально внес коррективы в сообщение о новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
Напомним, ранее сообщалось о четырех новых подтвержденных тестах на вирус COVID-19, поступивших из центрального штаба мониторинга ситуации. Изначально смущало, что данные о новых зараженных мистическим образом совпадали с ранее обнародованными случаями.
Судя по всему, Архангельскую область в который раз перепутали с Астраханской.
На вечер вчерашнего дня на территории Поморья подтверждены три случая заражения коронавирусом… еще три теста проверяются.