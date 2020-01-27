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Минус три случая заражения. Архангельск снова перепутали с Астраханью

Еще вчера заместитель губернатора Архангельской области Артем Вахрушев официально внес коррективы в сообщение о новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

Напомним, ранее сообщалось о четырех новых подтвержденных тестах на вирус COVID-19, поступивших из центрального штаба мониторинга ситуации. Изначально смущало, что данные о новых зараженных мистическим образом совпадали с ранее обнародованными случаями.

Судя по всему, Архангельскую область в который раз перепутали с Астраханской.

На вечер вчерашнего дня на территории Поморья подтверждены три случая заражения коронавирусом… еще три теста проверяются.

 

31 март 08:08 | : Скандалы

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