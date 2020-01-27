Кинорежиссер Роман Жигалов: Моя Коноша безоружна перед коронавирусом

Лауреат Первого кинофестиваля «Arctic Open» (приз за лучший сценарий), режиссер, сценарист и продюсер Роман Жигалов на днях посетил свою малую родину – поселок Коноша в Архангельской области, и пришел в ужас от увиденного.
Свои впечатления он выложил в социальной сети Facebook:
«Главврач районной больницы в панике. На 22 тысячи населения района 1 (один) аппарат искусственной вентиляции легких. Масок и дезинфицирующих средств в больнице нет, как и в аптеках поселка. Несколько лет назад в рамках оптимизации здравоохранения в больнице ликвидировали инфекционное отделение, отделение кардиологии, родильное и детское отделения. Банально нет коек, на которые можно класть больных, когда они появятся. Врачей и в помине нет.
Главный посыл населения (прильнувшего к телевизорам) при разговорах о коронавирусе: «москвичей будут спасать и лечить, а нам, если что, кранты».
Редакция ИА RUSNORD обращается к региональному Министерству здравоохранения (глава ведомства Антон Карпунов) с запросом на комментарий ситуации.