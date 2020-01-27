Как соблюдают закон стражи закона. Эх, дороги Пинежского района…

По иску Прокуратуры Пинежского района в интересах неопределенного круга лиц Октябрьский районный суд города Архангельска своим решением от 05 марта 2013г. по делу № 2-1461/2013 обязал ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в срок до 30 июня 2015 г. принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения путем обустройств тротуаров на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Предметом исполнения является строительство тротуаров вдоль региональной автомобильной дороги проходящей через населенные пункты МО «Карпогорское»: с.Карпогоры, д.Церкова, д.Шотова, д.Марьино.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
С января 2018г. по январь 2019г. каких-либо мер по исполнению указанного решения суда со стороны прокуратуры Пинежского района предпринято не было. Исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда в службу судебных приставов не направлялся
И только после обращения главы муниципального образования «Карпогорское», в январе 2019 года прокурор Пинежского района направил исполнительный лист в ОСП по Пинежскому району УФССП Архангельской области, то есть, через год после наступления даты исполнения решения суда.
В соответствии со статьями 2,45,46 Конституции Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
В настоящее время неисполнение должником решения суда и бездействие прокуратуры Пинежского района привели к тому, что пешеходная доступность по населенным пунктам, в том числе по районному центру с численностью населения около 4 тысяч человек, ограничена. Население поселения вынуждено передвигаться непосредственно по автомобильным дорогам регионального значения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.
Вот и спрашивается, как же стражи закона надзирают за этим самым законом, если с 2013 года решение суда не исполняется?
Депутат Собрания депутатов МО «Пинежский район» Е.С. Соплякова
Постскриптум
По смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод защищаю решение суда,
Кроме того, приставы –исполнители по месту нахождение органа юридического лица – ОСП по Октябрьского округу г.Архангельска
В тоже время исполнительные действия определены в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» от 21 июня 1997 г.
Работа по предъявлению прокурором исков, заявлений не может быть завершенной без исполнения судебных решений на добровольной основе или путем принудительного исполнения.
Исполнительное производство процессуально делится на две стадии: обращение решений к исполнению и исполнительные действия.
Обращение решения к исполнению – это выписка исполнительного листа и предъявление его к исполнению.
Исполнительное производство возбуждается по заявлению взыскателя, в том числе прокурора, который должен направить исполнительный лист судебному приставу-исполнителю по месту нахождения органа юридического лица или его имущества.
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ, прокурорам вменяется в обязанность использовать все имеющиеся процессуальные возможности для реального исполнения решений судов по делам по искам прокуроров.
Если решения судов не исполняются по вине должностных лиц, то прокурор вправе возбудить уголовное дело и поставить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по ст.177, 312 и 315 УК РФ.
Прошу принять меры к незамедлительному исполнению решения суда по указанному делу.
Провести проверку и устранить причины способствующие затягиванию исполнения решения суда и предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению.
Приложение:
копия решения суда,
копия ответа Прокуратуры Пинежского района,
выписка из Банка данных исполнительных производств ФССП по ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» по состоянию на 20.02.2019г.
Глава МО «Карпогорское» Ю.Н.Олейников