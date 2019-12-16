ОНФ в Архангельске: Зачем завалили "Макси" снегом?! Теперь откапывайте

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках работы тематической площадки ОНФ «Экология» обратили внимание на складирование большого количества снега на территории торгового-развлекательного центра «Макси» на Ленинградском проспекте в Архангельске. Снег не вывозится на разрешенные полигоны, а сгребается техникой к берегу реки. ОНФ обратил на этот факт внимание администрации города и управления Росприроднадзора.
«В утвержденных правилах благоустройства города запрещено организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега вне специально отведенных и установленных для этого мест. На территории самого большого торгово-развлекательного центра паркуются тысячи машин, после которых на снегу остаются следы нефтепродуктов и других загрязнений. Снег складируют на высоком берегу реки Северная Двина. У нас есть определенные опасения, что его могут с берега просто спихнуть в реку, что нанесет экологический вред водному объекту», – прокомментировала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкина.
Активисты ОНФ также обратили внимание властей на нерегулярный вывоз снега с пешеходных зон набережных Северной Двины и имени Георгия Седова, большие скопления снежных масс в Маймаксанском, Исакогорском и Ломоносовском территориальных округах областного центра.