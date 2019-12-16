«Пациентский экстремизм». Чиновник предлагает судить инвалидов за навязчивость

С таким предложением выступил руководитель Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области Дмитрий Драч. По его задумке, привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы нужно граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности, а также ввести термин "пациентский экстремизм".
Самарская МСЭ известно тем, что оттуда потоком идут жалобы на равнодушное отношение чиновников к инвалидам – «мы не обязаны раздавать инвалидности по депутатским запросам».
Кроме того, сам Драч, по информации ТАСС, еще год назад находилось под арестом по обвинению в хищении 238 миллионов рублей из федерального бюджета.
Впрочем, за обнаглевшего чиновника взялся генсовет «Единой России» с намерением для начала исключить его из рядов своей партии, что обычно означает завершение любой карьеры в рамках госслужбы, а уж потом отправить запрос в прокуратуру о законности прекращения уголовного дела по хищению бюджетных средств.