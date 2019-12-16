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Китайский коронавирус наступает... россияне в легкой панике

Десять китайских городов закрыты из-за вспышки коронавируса, которым заболело уже более 800 человек. Боятся ли вспышки этой болезни в России? Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал о готовности россиян сделать прививку от коронавируса, когда будет разработана вакцина. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 349 населенных пунктов России.

14% экономически активных россиян однозначно готовы сделать прививку от коронавируса, еще 32% склоняются к положительному ответу. 37% скорее не готовы.

17% россиян категорически против вакцинации.Однозначно одобряют и относятся скорее положительно к идее вакцинации чаще люди до 24 лет включительно — они составляют 65% в своей возрастной группе.

Отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов: среди тех, кому нет еще 24 лет, нежелание делать прививку высказали 10%, среди россиян старше 44 лет — 23%.

Количество убежденных противников вакцинации также растет с увеличением дохода: среди россиян с ежемесячной зарплатой ниже 30000 рублей их 14%, а среди тех, кто получает 80000 и более рублей в месяц, — 22%.

27 январь 06:30 | : Скандалы

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