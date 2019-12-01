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Нравы Архангельска: Отец-садист оказался еще и хамом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ) установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в адрес прокурора в связи с рассмотрением материалов в суде).

По версии следствия,  4 октября 2019 года во время перерыва  в судебном заседании в Октябрьском районном суде города Архангельска подозреваемый, будучи не согласным с ходатайством уголовно- исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области  о дополнении ранее установленных обязанностей- пройти курс лечения у врача-нарколога и программу «Лад в семье»,  высказал в адрес государственного обвинителя  угрозу убийством, чем поставил под сомнение ее безопасность при осуществлении служебных обязанностей.

В настоящее время по уголовному делу о неуважении к суду и угрозе убийством проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. В ходе допроса он частично признал свою вину.

Подследственный был осужден к условному лишению свободы за истязание несовершеннолетнего ребенка и неисполнение обязанностей по его воспитанию.

30 декабрь 09:04 | : Скандалы

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