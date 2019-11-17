«Архангельская телевизионная компания» станет… башкирской

Слухи о скорой продаже «АТК» через свободный аукцион ходили давно.
И вот первый шаг сделан – ООО прошло через фильтр Федеральной антимонопольной службы, обязательная процедура в предпродажной подготовке.
Наиболее вероятный приобретатель городского телевидения (вместе с сетями) – «Башинформсвязь». Это совсем не означает, что теперь архангелогородцы будут смотреть новости из Уфы… просто дочернее предприятие «Ростелекома» будет пытаться сделать на этом деньги, местных серьезных игроков на данном «поле» не замечено.
Впрочем, непосредственно телепроизводства смена собственника вряд ли коснется – речь идет о проводных технологиях, развитии кабельной сети и высокоскоростного интернета.
Интересно, что «АТК», прежде всего, ассоциируется с фамилией его основателя Якова Попаренко, несколько лет назад свернувшего в Поморье свой бизнес и отбывшего на ПМЖ в Москву. Фамилия Попаренко до сих пор значится в уставных документах ООО – сын уехавшего медиамагната Виталий владеет 50.27% акций предприятия. Второй совладелец – отец действующего депутата АрхГорДумы Сергея Чанчикова и, соответственно, сват Александра Фролова (холдинг «Аквилон Инвест») Андрей Чанчиков.
Сумма предполагаемой сделки не разглашается.