ОНФ в Архангельской области просит власть спасти детей от канализационных стоков

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к главе Холмогорского района Наталье Большаковой с просьбой оказать помощь детскому саду в деревне Кехта по своевременной очистке колодцев-септиков. Детский сад, который посещают 40 детей, был построен в 2016 г. С того времени очистка септиков производилась только один раз, в связи с чем подвал здания в настоящее время затоплен канализационными стоками глубиной больше одного метра.
Тревогу забили родители детей. Они обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой на постоянное присутствие неприятного запаха в помещении детского сада.
«Мы побывали на объекте, факты подтвердились. Почему детский сад построили без очистных сооружений, а спроектировали септики, остается большим вопросом. Септики нужно прочищать каждую неделю. Это будет стоить около 20 тысяч рублей за один раз. Конечно, у детского сада нет таких средств, но проблема почему-то умалчивалась. Полагаем, что глава района могла быть не в курсе ситуации. Фактически новый детский сад уже подвергается разрушению из-за подтопления подвала», – прокомментировал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
По мнению модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкиной, повышенная влажность в детском саду может привести к размножению насекомых – комаров, клопов и других, которые являются разносчиками инфекций. Кроме того, в процессе гнилостного брожения сточных вод есть вероятность инфекций кишечного генеза, заметила она. «Прежде всего мы беспокоимся о здоровье детей, об их комфорте и желании посещать детское учреждение», – подчеркнула Тюкина.
Эксперты ОНФ обратили внимание и на температурный режим в детском учреждении, которое отапливается собственной котельной. Температура в группах была ниже 20 градусов. Об этом факте общественники тоже сообщили главе района.
Активисты ОНФ будут держать на контроле устранение обозначенных проблем в детском саду.