Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Мы не согласны с Путиным!". Россияне против перехода на электронные трудовые книжки

16 декабря Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Россиянам, которые начнут свою трудовую деятельность в 2020 году, трудовая книжка будет заведена в электронном формате. Действующие сотрудники могут перейти на электронный документ добровольно, подав соответствующее заявление работодателю в течение следующего года. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько работников готовы перевести свои трудовые книжки в электронный формат. В социологическом опросе приняли участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

 

Лишь 1 из 3 сотрудников хочет перевести свою трудовую книжку в электронный формат. 45% против подобной перспективы. 22% затруднились с решением.

Идею о переходе на электронные трудовые книжки мужчины поддерживают активнее женщин: 38% против 28% соответственно. Больше всего тех, кто хочет перейти на электронный формат документа, – среди россиян 25—34 лет и граждан с доходом более 80 тыс. руб. в месяц (39 и 41% соответственно).

По данным Superjob, в начале месяца одобрение закону о переходе на электронные трудовые книжки высказали 33% представителей экономически активного населения страны.

Между тем наблюдатели недоумевают – а какая разница? Весь мир переходит в электронный формат…


19 декабрь 07:36 | : Скандалы

Главные новости


Под знаком плова. Киношно-кулинарный разговор с председателем жюри Arctic Open
Левинталя на Гольдштейна. Декабрьская короткая чистка губернаторских рядов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (159)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20