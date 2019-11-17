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Архангельск-квест. Улицы столицы Поморья превратилась в каток… но людей волнует другое









«Это настоящий квест на выживаемость – идёшь в магазин или на работу и не знаешь, попадешь по назначению или в травмпункт!».

Такие записи от архангелогородцев, и так не привыкших к идеальному порядку в городе, все чаще появляются в социальных сетях. По данным регионального минздрава, число обращений к врачам по причине падений на улице, превысили сотню в день.

Совет от известного юриста:

«Те, кто получил травму или повредил автомобиль в следствии некачественной уборки улиц, обращайтесь в суд. Ответчиками привлекайте Администрацию Архангельска и компанию, занимающуюся уборкой улиц… может, тогда город зачешется».

Однако горожане по укоренившейся привычке игнорируют свои конституционные возможности и в основном выплескивают свой праведный гнев на просторах интернета. Громко… но малодейственно.

Особенно странно подобная пассивность выглядит на фоне неугасающей митинговой активности противников Шиеса.

Политолог Владимир Киреев:

- При этом окончательного решения по поводу этого строительства пока, как известно, не принято. Но люди все равно протестуют. В этой связи весьма удивительно наблюдать за тем, насколько спокойно жители Архангельска воспринимают те безобразия, которые творятся в коммунальной сфере их города. Почему не собираются митинги? Почему нет массовых исков? Неужели реальные проблемы людей не интересуют? 

Архангелогородцы, выходя на митинги лишь против строительства технопарка, как-то само собой забывают о других, гораздо более насущных проблемах.

Аналогичное равнодушие противники экотехнопарка «Шиес» проявляют и к чистоте собственного города. В пределах Архангельска до сих пор функционируют 52 несанкционированные свалки, однако никому до этого нет дела: массовых протестов с требованием ликвидировать незаконные полигоны почему-то не наблюдается.

Самое удивительное, что пока избавлением города и региона от мусора занимаются лишь правительство Москвы и инвестор экотехнопарка: вопрос со строительством полигона еще не решен, но деньги на ликвидацию несанкционированных свалок уже выделены. В рамках соглашения о сотрудничестве на столичные деньги и деньги инвестора в Архангельской области до конца этого года ликвидируют 77 незаконных полигонов общей площадью около 300 гектаров.  

17 декабрь 15:23 | : Скандалы

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