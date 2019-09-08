«Мутный блогер» Варламов снова недоволен Архангельском

Блогер Илья Варламов включил Архангельск в список самых худших городов России. Всего в этом списке 70 городов, где ему удалось побывать лично… столица Поморья на 58 месте.
Напомним, до этого он же включил архангельский район Сульфат в рейтинг самых страшных мест на планете Земля, где ему удалось побывать лично.
Мотивация такая:
- Архангельск — это, к сожалению, разрушенный, брошенный город: это пазики, аварийное жилье. Жалко людей, которые живут в гнилых деревяшках. Я переживаю за Русский Север. Он должен процветать, но Архангельск не назовешь процветающим.
Впрочем, в конце «искатель» сознается:
- Хотя я был там давно. Напишите мне, может, там что-то изменилось и теперь это город-сад?
Наблюдатели вспоминают, что Варламов посетил наш город один раз в период фазы острого противостояния муниципальной и областной власти. Его визит был явно заказным – «простого туриста с фотокамерой» везде сопровождал джип прикрытия с затонированными стеклами. Между тем, профессионалы-фотографы утверждают, что при правильно поставленной задаче они могут запечатлеть разруху на расстоянии двухсот метров от… Кремля.
В интернете к Варламову давно приклеилась кличка «Одуван». Ну, а в журналистском сообществе его открыто называют «мутным блогером», который специально не регистрирует свой сайт как официально СМИ, чтобы минимизировать риск отвечать за свои слова и публикации.
Напомним, что недавно в иностранных СМИ были опубликованы впечатления о сегодняшнем Архангельск от известного шведского режиссера-документалиста Гуниллы Бревски, посетившей наш город после 30-летнего перерыва в рамках кинофестиваля Arctic open: …она рассказывает, что жила “в совершенно новом отеле, настолько хорошем, что его нельзя сравнить ни с одним из отелей, в которых она останавливалась раньше не только в Швеции, но и в других странах”, при этом рядом находился “настоящий кинодворец в новом большом торговом центре”, по сравнению с которым шведские торговые центры кажутся “сельскими лавочками”.
P.S. Редакция рассчитывает получить комментарии на рейтинг Варламова непосредственно от руководства столицы региона.