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Вести по морде: Победитель архангельского турнира пощечин купит слуховой аппарат

«У всего своя цена. Я стал победителем из-за того, что зрелищно выступал, наверное».

Так философски оценил Сергей Киркин свою победу на первом Архангельском чемпионате по пощечинам, в следствии которого он оглох на одно ухо.

Кроме этого у чемпиона по его собственному признанию «больше нет кожи изнутри щеки».

В финале Сергей лупился с Романом Геронином… и в упорной борьбе победил.

За этот идиотизм пополам с садизмом участники получили аж 50 000 рублей. На 8 человек.

Соревнования заключались в том, что пощечинцы, разбившись на пары, наносили друг другу по три оплеухи. Судьи оценивали, как силу удара, так и стойкость «спортсменов».

Наблюдатели уже назвали эти соревнования «апофеозом поморского идиотизма».

Для справки: стоимость простейшего слухового аппарата в Архангельске варьируется от 3 до 4.5 тысяч рублей. Призовых только-только должно хватить.

14 октябрь 12:26 | : Скандалы

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