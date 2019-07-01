Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Все менее доступная. Прокуратура занялась 1-й городской больницей Архангельска

Речь идет о возможности попасть к специалисту на прием. Так, в эндокринологическом отделении (поход туда частенько позволяет выявить онкологию на ранних стадиях) запись проводится один раз в месяц – 25-го числа. Когда по существующему закону прием у врача гарантируется в течении 14-ти дней с момента обращения.

Как сообщает издание «Регион29», ссылаясь на соответствующий пресс-релиз областной прокуратуры - на диагностику щитовидной железы возникла очередь в 86 человек с начала 2019 года. На что было строго указано министру регионального здравоохранения (Антону Карпунову).

Одновременно пациенты 1-й городской больницы Архангельска пожаловались в редакцию ИА RUSNORD на состояние постельного белья в стационаре, не выдерживающее никакой критики. По их словам, подушки в бараках ГУЛАГа были более пышными…

31 июль 12:44 | : Скандалы

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (247)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20