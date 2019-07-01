Все менее доступная. Прокуратура занялась 1-й городской больницей Архангельска

Речь идет о возможности попасть к специалисту на прием. Так, в эндокринологическом отделении (поход туда частенько позволяет выявить онкологию на ранних стадиях) запись проводится один раз в месяц – 25-го числа. Когда по существующему закону прием у врача гарантируется в течении 14-ти дней с момента обращения.
Как сообщает издание «Регион29», ссылаясь на соответствующий пресс-релиз областной прокуратуры - на диагностику щитовидной железы возникла очередь в 86 человек с начала 2019 года. На что было строго указано министру регионального здравоохранения (Антону Карпунову).
Одновременно пациенты 1-й городской больницы Архангельска пожаловались в редакцию ИА RUSNORD на состояние постельного белья в стационаре, не выдерживающее никакой критики. По их словам, подушки в бараках ГУЛАГа были более пышными…