Руководство ФОК Северодвинской «Звездочки» оказалось замешано в мошеннических схемах

В Архангельской области вынесен обвинительный приговор в отношении двух руководящих сотрудников обособленного подразделения физкультурно-оздоровительного комплекса "Звёздочка" АО ЦС "Звёздочка". Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСБ.
Северодвинским городским судом Архангельской области вынесен обвинительный приговор в отношении начальника физкультурно-оздоровительного комплекса "Звёздочка" - Булатова Александра Альбертовича и главного бухгалтера указанной организации - Коробовской Юлии Александровны. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Судом установлено, что указанные лица в период с 2016 по 2018 г.г., используя своё служебное положение, совершали хищение бюджетных денежных средств путём начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. Так, на должности подсобных рабочих, сторожей, уборщиц, администраторов было фиктивно трудоустроено 9 человек. В результате ведения противоправной деятельности злоумышленниками причинён материальный ущерб организации на сумму 380 тысяч рублей.
Уголовное дело, возбужденное на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, находилось в производстве следственного отдела ОМВД России по г. Северодвинску Архангельской области.
В ходе предварительного следствия и судебных слушаний Булатов и Коробовская признали свою вину в полном объёме и раскаялись в содеянном, а также возместили причинённый организации ущерб.
С учётом всех обстоятельств дела суд назначил подсудимым наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей – Александру Булатову и 120 тысяч рублей – Юлии Коробовской.
Примечательно, что Булатов Александр Альбертович является фигурантом ещё одного уголовного дела, возбужденного в январе 2018 г. военно-следственным отделом Следственного комитета РФ по гарнизону г. Северодвинска по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Северодвинского отдела военной контрразведки.
Так, Александр Булатов и ещё двое жителей Архангельской области обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в крупном размере"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере ").
Следствием установлено, что в 2016-2017 гг. злоумышленники из корыстных побуждений организовали схему хищения дизельного топлива с кораблей Министерства обороны Российской Федерации, а также наладили последующий сбыт похищенного топлива на территории региона.
В настоящее время материалы данного уголовного дела рассматриваются в Северодвинском городском суде.