Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Враг не прошел! «Администрация Северодвинска» снова активна

Как мы сообщали ранее, на минувшей неделе группа «Администрация Северодвинска» ВКонтакте, публикующая свежие новости городской управы, подверглась хакерской атаке со стороны злоумышленников.

В связи с чем администратор группы попросил пользователей считать любую информацию, появляющуюся там, ничтожной до особого объявления.

И вот тот день настал!

С 9 июля официальные пресс-релизы администрации Северодвинска будут публиковаться на сайте www.severodvinsk.info, а также в официальной группе «Администрация Северодвинска» по ссылке https://vk.com/severodvinsk_adm.

С чем их и поздравляем!

10 июль 11:28 | : Скандалы

Видеозал


«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (79)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20