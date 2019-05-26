Враг не прошел! «Администрация Северодвинска» снова активна

Как мы сообщали ранее, на минувшей неделе группа «Администрация Северодвинска» ВКонтакте, публикующая свежие новости городской управы, подверглась хакерской атаке со стороны злоумышленников.
В связи с чем администратор группы попросил пользователей считать любую информацию, появляющуюся там, ничтожной до особого объявления.
И вот тот день настал!
С 9 июля официальные пресс-релизы администрации Северодвинска будут публиковаться на сайте www.severodvinsk.info, а также в официальной группе «Администрация Северодвинска» по ссылке https://vk.com/severodvinsk_adm.
С чем их и поздравляем!