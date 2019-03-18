Кибердиверсанты: «Администрация Северодвинска» подверглась нападению

Вчера группа «Администрация Северодвинска» в социальной сети «Вконтакте» подверглась хакерской атаке. Во избежании негативных последствий, на ресурсе были соответствующие технические работы.
Пока официальные пресс-релизы администрации Северодвинска будут публиковаться на сайте www.severodvinsk.info.
Любая информация, опубликованная в группе https://vk.com/severodvinsk_adm с 12:00 3 июля 2019 года, считается недействительной. О возобновлении работы группы «Администрация Северодвинска» в социальной сети будет сообщено на официальном сайте.
Пока неизвестно, какие гадости успели разместить кибертеррористы в уважаемой группе…