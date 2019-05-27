ОНФ интересуется качеством "сиротских" квартир в Архангельской области

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Виноградовского района с предложением более обдуманно рассмотреть вопрос о приобретении трех квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Березник на улице Виноградова, 206. Также ОНФ обратился в областную прокуратуру с просьбой провести проверку жилья. В квартирах обнаружено большое количество нарушений, связанных с вентиляцией, водо- и теплоснабжением, а также другими вопросами.
В результате мониторинга сайта госзакупок общественники выявили закупку квартир в новостройках поселка Березник для предоставления их детям-сиротам. Эксперты ОНФ заинтересовались качеством предоставляемого жилья и осмотрели квартиры, которые администрация района намерена выкупить.
По результатам осмотра эксперты ОНФ установили, что жилые дома, в которых располагаются квартиры, возведены тем же застройщиком, что и в селе Холмогоры (в настоящее время прокуратура Холмогорского района возбудила уголовное дело в отношении застройщика, возводившего дома для детей-сирот).
«Мы увидели дома ничуть не лучше тех, в которых до сих пор проживают дети-сироты в селе Холмогоры, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Конструкция стен, состоящая из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм, облицованных снаружи пустотелым кирпичом толщиной 120 мм, не соответствует проекту строительства дома, прошедшему экспертизу. Проект предполагал устройство слоя из утеплителя толщиной 120 мм. Наружная кладка выполнена из пустотелого кирпича. При этом использован кирпич со стандартной толщиной наружной стенки, что допускает попадание влаги внутрь кирпича, от чего он может разрушиться. Перемычки над оконными проемами не огрунтованы и подвержены коррозии. Покрытия полов в санузлах квартир зыбкие, имеются мокрые пятна на их поверхности. Система отопления, смонтированная в здании, не соответствует проекту и не обеспечивает бесперебойность теплоснабжения во время отключения электроснабжения. Кроме того, система вентиляции в квартирах функционирует ненадлежащим образом. В помещениях на втором этаже приобретаемых квартир вентиляция вообще отсутствует».
Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкина отметила, что питьевое водоснабжение, предусмотренное СанПиН, в жилом доме отсутствует. Вместо него проведен водопровод хозяйственного водоснабжения из рядом расположенной скважины: «При этом лицензия на пользование недрами и программа мониторинга состояния скважины у застройщика и эксплуатирующей организации отсутствуют. Водоотведение от дома в нарушение природоохранного законодательства и муниципального контракта осуществляется путем сброса стоков в близлежащую канаву. Безусловно, в такие дома людей заселять нельзя. Мы будем настаивать на проведении строительной экспертизы качества приобретаемых квартир».