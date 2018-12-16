ОНФ предлагает властям Архангельска отменить результаты он-лайн голосования из-за наглых накруток

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области усомнились в реальных итогах онлайн-голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», которое завершилось в ночь с 28 февраля на 1 марта 2019 г. Региональное отделение Народного фронта обратилось в администрацию города с предложением отменить итоги онлайн-голосования.
В начале февраля архангелогородцам было предложено проголосовать за одну из восьми территорий от каждого округа на сайте администрации города и в сообществе «Открытый Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте». 1 марта общественная комиссия должна подсчитать отданные голоса на всех ресурсах и определить резервную территорию, которая будет благоустраиваться в 2019 г.
Эксперты ОНФ проследили за тем, как шло голосование в последний день, и пришли к выводу, что на сайте администрации города, возможно, произошла накрутка голосов. Из приведенной статистики, которая находится в открытом доступе, следует, что 28 февраля в период с 21 часа до нуля часов, то есть за три часа, на городском сайте проголосовало более 25 тыс. человек, тогда как за весь день 28 февраля количество посетителей сайта равнялось 21 тыс. человек. Получается, что количество проголосовавших на сайте оказалось больше количества посетителей сайта. Стоит отметить, что посещаемость указанного сайта в другие дни не превышала 2 тыс. человек, а всего на сайте за благоустройство территорий проголосовало порядка 80 тыс. человек.
«Активисты ОНФ также проанализировали социальную сеть сообщества «Открытый Архангельск», которая пользуется популярностью у граждан. Общее количество проголосовавших за одну из восьми территорий от каждого округа составило 3600 человек. Горожане выбрали благоустройство набережной протоки реки Кузнечихи, за эту территорию отдали свои голоса 600 человек. Мы полагаем, что на сайте городской администрации произошла накрутка голосов, что является недопустимым фактом. Мы будем держать на контроле выбор резервной территории, которая будет благоустраиваться в этом году», – заявил сопредседатель регионального штаба Филипп Варзумов.
Материал главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «В Архангельск вселился бес народного голосования» читайте здесь.