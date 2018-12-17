Северодвинск: За уборку Ягр подрядчик получил взбучку

Уровень качества содержания территорий общего пользования на Яграх обозначен как недопустимый.
После проверки специалистов комитета ЖКХ, транспорта и связи подрядчик - ООО «Предприятие «Ягры» - получит оплату за февраль не в полном объёме. Сколько именно с него «снимут», пока сказать невозможно, так как месяц ещё не закончился.
Начальник отдела коммунального хозяйства Анастасия Аверина рассказала, что больше всего поразили тротуары, так как на многих даже не почищен снег и не обеспечен проход горожан. Остановки выглядят лучше: посадочные площадки чистые, но снежные валы остались неубранными.
- Некоторым смягчающим обстоятельством может служить непрекращающийся снегопад, но нормативы зимнего содержания территорий общего пользования должны соблюдаться, - резюмировала Анастасия Аверина.
Она добавила, что специалисты отдела проверяют работу и других подрядчиков, занятых на территориях общего пользования.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)