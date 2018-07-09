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Заложники Кудряшовой. Сотрудники САФУ живут в 90-х годах прошлого века

Как мы уже сообщали, рядовые сотрудники САФУ долгое время сидят без денег. Есть данные, что им запрещено давать какие-либо комментарии журналистам. Ситуация в точности напоминает 90-е годы прошлого века, когда бюджетники ожидали зарплату по несколько месяцев.

По недавней информации, ректору федерального вуза Елене Кудряшовой пришлось отправится в Москву для решения финансового вопроса. Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» пишет о том, что в тот раз университет вынужден был взять банковский кредит, чтобы не усугублять и без того накалённую атмосферу в преподавательском коллективе и погасить прежний долг по зарплате. Однако успела возникнуть новая задолжность...

Наблюдатели обратили внимание на то, что ситуация с финансированием деятельности САФУ окончательно ухудшилась после назначения его главного покровителя (попечителя) Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ. Судя по всему, Алексею Леонидовичу просто неудобно на этом высоком посту лоббировать чьи бы то ни было интересы.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в свое время САФУ поглотил все остальные вузы Архангельской области (кроме СГМУ), и преподавателям высшей школы просто некуда деваться… разве что уезжать из региона.

25 октябрь 10:42 | : Скандалы

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