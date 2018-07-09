Бабий бунт в Коношском районе

Участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:
К сожалению, Коношский район сегодня «развлекает» всю область и превратился в цирковую арену. Глава района, один из друзей губернатора, Олег Реутов давно должен быть отправлен в отставку за утрату доверия.
21 октября 2018 года в вечерних новостях «Вести-Поморья» был показан репортаж якобы о нормализации учебного процесса в Климовской школе. Выражаем благодарность журналистам независимых СМИ, которые встали на защиту сельских учителей и детей Климовской школы. Именно гласность заставила окружение губернатора вмешаться в этот беспрецедентный скандал в середине учебного года.
Коношские чиновники, заварившие кашу, не смогли без помощи области справиться с ситуацией, ими же и созданной. Хочу напомнить, что любое замалчивание информации от населения — является той же ложью!!
Зомбоящик устами министра Котлова и главы Реутова нас проинформировали, что конфликт улажен, назначен новый и.о директора, занятия возобновлены, осталось найти постоянного директора.
А кто виноват, господин Котлов?
Какие меры будут приняты к начальнику управления района Сидоровой, по вине которой и возник это позор?
Татьяна Сергеевна решила «спихнуть» с должности директора школы Муху Ирину Петровну, депутата районного Совета от партии Единая Россия, чтобы освободить место для своего протеже физрука Сергея Миронова.
Но физрук оказался человеком не благодарным… В первый же день пришел в школу «в дупель»…
Учителя знали про эту «привычку» физрука, и именно по этой причине и писали заявления. Сидорова моментально уволила физрука из школы…
Но ошибку Сидорова свою не признала. Не извинилась перед педагогическим коллективом, и занятия в школе были сорваны. Детей распустили на внеплановые каникулы…
Вопрос к министру Котлову: имеет ли моральное право Сидорова оставаться в системе образования района и области?
Официальное письмо с этим вопросом Вам будет направлено…
Но Котлов должен был в Коноше решить еще один скандальный вопрос — закрытие секции Дзюдо в ДЮСШ. Прошло два месяца, как секция не работает. Реутов дал обещание, что сегодня же вопрос будет решен…
И действительно, 21 октября Реутов пригласил к себе в служебный кабинет тренера по дзюдо Александра Павловича Патокова и в присутствии заместителя Захарова С.А. почти полуторжественно объявил: всё решено, иди и проводи с ребятами секцию Дзюдо в то время, как было и раньше, т.е. с 17:00 до 20:00. Александр Павлович даже растрогался…
Ну вот, свершилось, наконец-то можно заняться любимым делом. Обзвонил ребят, мол приходите вечером заниматься, глава дал добро!
Ребятишки были в восторге не меньше.
И каково же было разочарование Александра Павловича и ребят, когда им директор ДЮСШ Марина Старцева отказалась открыть зал!?
Ей объяснили, что сам Реутов с Захаровым приняли решение! И тут «Маришку» понесло: гуляйте, говорит отседова, мелкота! Зал не открою, ключи не отдам, кто такой Реутов, нашли типа авторитета…
Главная здесь «я», перед кем это я унижаться буду, проигрывать никому не привыкла, моё слово закон.
Пришлось детям идти по домам.
Подводя итог, можно утверждать, что в обоих случаях: и с Климовской школой, и с Дзюдо решение принимали женщины, хотя есть глава и целый заместитель по социальным вопросам Захаров.
…Этот случай наглядно продемонстрировал всему населению области, что Реутов районом давно не управляет, а в райадминистрации всем заправляет его сожительница Золотарёва. Фиктивно развелись с Реутовым для этого!
Поэтому как круги по воде в управлении районом распространяется матриархат. Это всего лишь маленький эпизод из жизни района.
У нас полный развал во всех сферах.