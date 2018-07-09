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Бабий бунт в Коношском районе

Участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:

К сожалению, Коношский район сегодня «развлекает» всю область и  превратился в цирковую арену. Глава района, один из друзей губернатора, Олег Реутов давно должен быть отправлен в отставку за утрату доверия. 

21 октября 2018 года в вечерних новостях «Вести-Поморья» был показан репортаж якобы  о нормализации учебного процесса в Климовской школе. Выражаем благодарность журналистам независимых СМИ, которые встали на защиту сельских учителей и детей Климовской школы. Именно гласность заставила окружение губернатора вмешаться в этот беспрецедентный скандал в середине учебного года.

Коношские чиновники, заварившие кашу, не смогли без помощи области справиться с ситуацией, ими же и созданной. Хочу напомнить, что любое замалчивание информации от населения — является той же ложью!! 

Зомбоящик устами министра Котлова и главы Реутова нас проинформировали, что конфликт улажен, назначен новый и.о директора, занятия возобновлены, осталось найти постоянного директора.

А кто виноват, господин Котлов?

Какие меры будут приняты к начальнику управления района Сидоровой, по вине которой и возник это позор? 

Татьяна Сергеевна решила «спихнуть» с должности директора школы Муху Ирину Петровну, депутата районного Совета от партии Единая Россия, чтобы освободить место для своего протеже физрука Сергея Миронова.

Но физрук оказался человеком не благодарным… В первый же день пришел в школу «в дупель»… 

Учителя знали про эту «привычку» физрука, и именно по этой причине и писали заявления. Сидорова моментально уволила физрука из школы… 

Но ошибку Сидорова свою не признала. Не извинилась перед педагогическим коллективом, и занятия в школе были сорваны. Детей распустили на внеплановые каникулы… 

Вопрос к министру Котлову: имеет ли моральное право Сидорова оставаться в системе образования района и области?

Официальное письмо с этим вопросом Вам будет направлено… 

Но Котлов должен был в Коноше решить еще один скандальный вопрос — закрытие секции Дзюдо в ДЮСШ. Прошло два месяца, как секция не работает. Реутов дал обещание, что сегодня же вопрос будет решен…  

И действительно, 21 октября Реутов пригласил к себе в служебный кабинет тренера по дзюдо Александра Павловича Патокова и в присутствии заместителя Захарова С.А. почти полуторжественно объявил: всё решено, иди и проводи с ребятами секцию Дзюдо в то время, как было и раньше, т.е. с 17:00 до 20:00. Александр Павлович даже растрогался… 

Ну вот, свершилось, наконец-то можно заняться любимым делом. Обзвонил ребят, мол приходите вечером заниматься, глава дал добро! 

Ребятишки были в восторге не меньше.

И каково же было разочарование Александра Павловича и ребят, когда им директор ДЮСШ Марина Старцева отказалась открыть зал!? 

Ей объяснили, что сам Реутов с Захаровым приняли решение! И тут «Маришку» понесло: гуляйте, говорит отседова, мелкота! Зал не открою, ключи не отдам, кто такой Реутов, нашли типа авторитета…

Главная здесь «я», перед кем это я унижаться буду, проигрывать никому не привыкла, моё слово закон. 

Пришлось детям идти по домам. 

Подводя итог, можно утверждать, что в обоих случаях: и с Климовской школой, и с Дзюдо решение принимали женщины, хотя есть глава и целый заместитель по социальным вопросам Захаров. 

…Этот случай наглядно продемонстрировал всему населению области, что Реутов районом давно не управляет, а в райадминистрации всем заправляет его сожительница Золотарёва. Фиктивно развелись с Реутовым для этого!

Поэтому как круги по воде в управлении районом распространяется матриархат. Это всего лишь маленький эпизод из жизни района.

У нас полный развал во всех сферах.  

24 октябрь 11:30 | : Скандалы

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