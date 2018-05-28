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В Коноше дорогу проложили прямо по кладбищу

Следствие ведет участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:

Хочется верить, что прежде, чем пустить трактор по могилам, местная администрация предприняла усилия что-бы эксгумировать останки погибших защитников Родины, хотя верится в это с трудом, ведь куда проще просто раскатать всё трактором, прикрываясь заботой о захоронении и реконструкцией мемориала.

 

Более того, рядом была установлена доска пограничникам, дело конечно хорошее, но почему нужно было ставить её на чужих могилах, ведь по сути своей весь этот лесок являет собой гражданское кладбище, на котором в годы ВОВ подхоранивали умерших в военном госпитале.

 

Мало того, что через него проложили дорогу, так теперь ещё и пустышек навтыкали, сегодня пограничникам, завтра десантникам, потом танкистам-артиллеристам и прочим, ведь не одни-же пограничники воевали.

 

Почему-бы в центре Коноши рядом со стеллой не сделать мемориальную зону из таких досок, зачем нужно было устраивать её на кладбище, на чужих могилах?

 


 

 

18 сентябрь 12:51 | : Скандалы

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