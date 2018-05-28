Патриарший мираж. Предстоятеля РПЦ на Соловках встречали фальшивые лебеди

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый гид Олег Кодола выдал настоящую сенсацию:

- Некоторые фотоматериалы задерживаются в пути... Напомню: к нам недавно приезжал патриарх со своим цирком. Пока патриарха везли по озёрно-канальной системе, в лесу по маршруту прятались омоновцы.)) Это ладно, мы привыкли к охранным сотням патриарха. Патриарх заезжал в Исаково, где с нарушением всех правил построены новые здания, выпилен лес и солнечные батареи на всё побережье. ЮНЕСКО пока, видимо, не знает, а власть и прокуратура молчат.)) Это ладно, мы привыкли к молчащей власти.

Перед патриархом в скит приехал Пётр, и сфотографировал уникальное зрелище: лебедей, прилетевших прямо к приезду патриарха. Извиним Петра за качество фото, но лебедь виден хорошо. Это ладно, лебеди на наших озёрах встречаются.

Вернувшись в посёлок, Пётр с удивлением рассказывал о лебедях. По всему получалось, что лебеди прилетели к приезду патриарха. Прям Сергий Радонежский, ей-богу. На следующий день Пётр опять поехал на маршрут и... лебеди оказались макетами.

За наши налоги на Соловки привозят и расставляют пластиковые макеты лебедей, чтобы улучшить пейзаж, который может увидеть старикан в платье. … (эмоционально, но нецензурно). Такого дна даже я себе представить не мог. Лицемеры, окружённые подхалимами, претендуют на уважение.

Фу.