Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Патриарший мираж. Предстоятеля РПЦ на Соловках встречали фальшивые лебеди

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый гид Олег Кодола выдал настоящую сенсацию:

- Некоторые фотоматериалы задерживаются в пути... Напомню: к нам недавно приезжал патриарх со своим цирком. Пока патриарха везли по озёрно-канальной системе, в лесу по маршруту прятались омоновцы.)) Это ладно, мы привыкли к охранным сотням патриарха. Патриарх заезжал в Исаково, где с нарушением всех правил построены новые здания, выпилен лес и солнечные батареи на всё побережье. ЮНЕСКО пока, видимо, не знает, а власть и прокуратура молчат.)) Это ладно, мы привыкли к молчащей власти.

Перед патриархом в скит приехал Пётр, и сфотографировал уникальное зрелище: лебедей, прилетевших прямо к приезду патриарха. Извиним Петра за качество фото, но лебедь виден хорошо. Это ладно, лебеди на наших озёрах встречаются.

Вернувшись в посёлок, Пётр с удивлением рассказывал о лебедях. По всему получалось, что лебеди прилетели к приезду патриарха. Прям Сергий Радонежский, ей-богу. На следующий день Пётр опять поехал на маршрут и... лебеди оказались макетами.

За наши налоги на Соловки привозят и расставляют пластиковые макеты лебедей, чтобы улучшить пейзаж, который может увидеть старикан в платье. … (эмоционально, но нецензурно). Такого дна даже я себе представить не мог. Лицемеры, окружённые подхалимами, претендуют на уважение.

 Фу.

  

 

05 сентябрь 15:01 | : Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (46)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20