"Наш дом - не свалка!". "Пикейные жилеты" Архангельска тоже против московского мусора

Врач и писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов – о планируемом в ближайшее время строительстве мусорного полигона в Ленском районе Архангельской области, где собираются утилизировать отходы из Москвы.

Александр Тутов: - Кто ожидал, что у нас в области после темы пенсионной реформы возникнет еще одна серьезная проблема, в которой задействованы два основных региона. В первую очередь – Ленский район Архангельской области, где, возле Урдомы, собираются делать большую свалку московских отходов. По некоторым данным планируется ежедневно направлять туда до трех тысяч тонн. Я бы понял, если бы там был мусороперерабатывающий завод. Но его там нет, там просто сначала собираются делать свалку. А это значит, что мусор, который будет там высыпан, все свои вредные вещества, все токсины будет выделять в почву. Конечно, Ленский район не густонаселенный: при всей его громадной территории население – около четырнадцати тысяч человек. Но надо учесть, что там все было достаточно неплохо в плане экологии: сбор грибов и ягод, за счет которого выживало местное население.

Да, в самой Урдоме проходит газопровод и нефтепровод, и если какой-то вред и был, то очень небольшой и только в случае аварии. А здесь вред будет сразу конкретный и четкий. Тема раздельного сбора мусора давно обсуждалась, как и переработка мусора, но создаются только свалки, заводов не возникает. И здесь строят площадки только для приема мусора, а завод по его переработке маячит в очень отдаленной перспективе.

Меня тема Ленского района сильно волнует, потому что это мамина родина. Я половину лета в детстве проводил в селе Слободчиково, и в Урдоме бывал. Позже мы планировали различные проекты по экологическому туризму в Ленском районе. А какой теперь экологический туризм, если это все будет угроблено?

Вот есть у нас «Севералмаз», а много ли дает он области?

Анатолий Беднов: - У них есть договор о сотрудничестве с Приморской администрацией, они деньги перечисляют в бюджет района.

А.Т.: - Но при этом они нарыли громадные котлованы, загубили речки, вырубили лес, из-за чего мы практически открыты со стороны Северного Ледовитого океана. Некоторые обвиняют в этом космодром, но космодром тут не при чем.

А.Б.: - Рядом в Ленским районом расположен Вилегодский, где были последние в советской истории подземные ядерные взрывы. Это ведь тоже сказалось как дополнительная нагрузка на природу этой территории.

А.Т.: - На той территории, где были эти взрывы, в принципе никто и теперь не живет, она так и не освоена.

В данной ситуации область превращается в место для свалки, в Рикасихе тоже пытаются свалку сделать, тоже именно только свалку, опять же завод обещают в перспективе. Кстати, завод под Архангельском хотели сделать лет двадцать назад. Много на эту тему шума было. И где он? Если в Подмосковье народ возмущается, шумит, то там этого не делают. А у нас из-за малого количества населения сложно противиться этому. Это как в годы Чеченской войны, когда в первую очередь направляли туда солдат из Архангельской области и других отдаленных от столицы и крупных городов регионов, потому что если кого-то убьют, то никто об этом сразу не узнает. А если погиб солдат из Москвы, об этом быстро узнают, и резонанс будет большой. Поэтому в Ленском районе и пытаются все сделать тихо и незаметно.

А.Б.: - Территория Ленского района сильно заболочена, и по всем правилам там нельзя размещать свалку.

А.Т.: - Да, в Ленском районе много болот. Могу это подтвердить, потому что сам много выбродил по этим болотам в подростковом возрасте. Там и грибов очень много росло, и рыбалка была хорошая. Но рыбы стало меньше, потому что на Вычегде стоят целлюлозно-бумажные комбинаты.

А.Б.: - Грибы, кстати, впитывают как губка все вредные вещества из окружающей среды – воды, почвы. Особенно если они растут по соседству из источниками загрязнения – вредными производствами, свалками. Вот почему во многих регионах России травятся вроде нормальными, с виду съедобными и правильно приготовленными грибами.

А.Т.: - Единственные грибы, которые не вбирают вредные вещества – это лисички, так что получается, что других нормальных грибов у нас нет? Лисичек в лесу много не растет, так как они приспособлены к определенным условиям. На свалках они тем более не растут: они могут расти на вырубках, но их не встретишь там, где большое количество мусора. Так что мы можем остаться без груздей, без белых грибов, которыми можно будет отравиться?

Нам говорят, что возможно будет 120 новых рабочих мест. Но ведь завод еще только в далекой перспективе, будет они или нет, и когда будет – неизвестно. Учитывая прошлый опыт, то его скорее не будет никогда. Или его построят, когда вымрет население Ленского района. При том объеме, который будет поступать, район просто завалят мусором. А деньги получат только несколько чиновников в Ленском районе и в Архангельской области. Больше никто с этого льгот и преимуществ не увидит. Народ возмущается, готов выступать, активно делаются листовки, готовятся митинги.

С другой стороны – было бы счастье, да несчастье помогло. Эта борьба консолидирует наше общество. Оказывается, оно еще может объединиться и выступить против губительных для народа вещей.

А.Б.: - Как в свое время консолидирующим фактором стала борьба против переброски вод северных рек.

А.Т.: - Сейчас главные объединяющие темы – борьба против повышения пенсионного возраста и размещения мусорных свалок. Хотя кроме этого есть еще куча других проблем.

Поэтому я считаю, что нужно как можно больше поднимать шум. При этом некоторые предлагают обратиться – кто к Собчак, кто к Навальному как оппозиционерам. Я же считаю, что это бесполезно. Это будет пустой выхлоп. Для них это только повод засветиться, они не будут доводить дело до конца. Будет только отвлечение внимания и, плюс ко всему, у многих патриотически настроенных граждан это вызовет отрицательную реакцию. А в СМИ будут говорить, что это провокация «пятой колонны».

А.Б.: - Одни воспользуются поводом попиариться на чужих проблемах, чтобы привлечь внимание к своим персонам, другие – чтобы обвинить местных жителей в недостатке патриотизма и поддержке деструктивных сил.

А.Т.: - Эти политики в данной ситуации абсолютно не нужны. Нужно нормальное население, которое понимает, что им здесь жить. Большинству из нас из Архангельской области никуда не сбежать. Люди живут здесь, у них тут дети, внуки. Не все уедут в другие города. Поэтому надо защищать наш регион от таких провокационных угроз. У нас ведь уже были до этого проекты и радиоактивной свалки…

А.Б.: - В девяностые годы был проект строительства метанолового завода в Маймаксе, рядом с дачными поселками Уже и площадку под строительство выделили, проложили бетонку, лес вырубили, засыпали песком. Потом от этой идеи отказались, бетонные плиты увезли куда-то. Несколько лет назад их опять положили, стали вывозить песок, потом оказалось, что вывозили незаконно, был суд. А там места для отдыха прекрасные: дикая природа, грибы, ягоды, идешь по лесу – вальдшнепы прямо из-под ног вспархивают, лесные звери забегают на дачные участки. А собирались все это загадить, чтобы люди собирали чернику и подберезовики с метанолом и выращивали метаноловые огурцы на отравленной почве. К счастью, проект осуществить не удалось.

А.Т.: - Если мы будет активно противодействовать данному процессу, то область будет еще способна на изменение экономической ситуации, на улучшение здоровья и политического сознания граждан, которое, надеюсь, все-таки растет. Люди будут пытаться решать свою судьбу. А такие мусорные свалки – еще одно доказательство того, как власти относятся к местным жителям. Я надеюсь на всеобщую поддержку Ленского района – со стороны не только жителей области, но и людей, которые живут за ее пределами. Как было в свое время, когда в Ленской ЦРБ в Яренске запретили содержать наркотические препараты из-за отсутствия вневедомственной охраны (ближайшая находится в Коряжме, в двухстах с лишним километрах). А эти препараты необходимые для проведения операций, лечения онкологических и других больных, при шоковых состояниях. инфарктах. Я сделал материал под названием «Сенянин должен умереть». Об этом написали тогда многие СМИ, и Администрация Президента дала распоряжение разрешить больнице использовать эти препараты. То есть в принципе добиться результата можно. Но это если соблюдать принцип: «Не отступать и не сдаваться!».