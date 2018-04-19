ОНФ в Архангельской области выявил контракт на аренду маммографа, превышающий стоимость нового оборудования

Экспертами ОНФ был выявлен государственный контракт на аренду маммографа, заключенный по результатам электронного аукциона с единственным участником. Заказчиком закупки являлся ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ». Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

В сообщении говорится, что активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Архангельской области регулярно проводят мониторинг закупок, осуществляемых государственными заказчиками области.

Согласно контракту Котласской центральной городской больницей был взят в аренду сроком на 48 месяцев цифровой маммограф, бывший ранее в эксплуатации с 2012 г. Начальная (максимальная) стоимость аренды была определена в размере 7,2 млн руб. Таким образом, стоимость аренды вышеуказанного медицинского оборудования в месяц составляет 150 тыс. руб.

В то же время, проанализировав текущие рыночные предложения, эксперты ОНФ выяснили, что стоимость новых цифровых маммографов варьируется от 4 до 7 млн руб. Таким образом, получается, что руководство Котласской ЦГБ решило взять в аренду на 4 года медицинское оборудование, ранее бывшее в эксплуатации, с уже истекшим гарантийным сроком.

«Сегодня особое внимание президента, правительства РФ и Министерства здравоохранения России уделено борьбе с онкологическими заболеваниями. Раннее выявление рака молочной железы является ведущим диагностическим фактором в профилактике смертности этого заболевания. Поэтому оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием является приоритетной задачей, - отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. - Взятый в аренду руководством городской больницей маммограф не новый, поэтому есть вероятность того, что за четыре года работы он может выйти из строя, и это повлечет за собой вложение дополнительных средств на ремонт. Мы считаем, что бюджетные средства в данном случае будут потрачены неэффективно. Но в то же время понимаем, что больнице сложно сразу найти несколько миллионов рублей на новый маммограф. В связи с чем, предлагаем правительству Архангельской области проработать вопрос о поставке в больницу нового маммографа, так как учреждение оказывает медицинские услуги населению города Котлас, где проживают почти 75 тыс. жителей».

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области направили в региональный Минздрав информацию, относительно состоявшегося аукциона по аренде маммографа. Также в правительство региона направлено обращение о возможности приобретения для Котласской ЦГБ нового маммографа. В случае положительного решения вопроса, активисты ОНФ намерены обратиться к руководству больницы с просьбой отмены договора аренды маммографа. Эксперты ОНФ продолжат мониторинг закупок государственными заказчиками.