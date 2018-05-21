Дотянем ли до пенсии? Рассуждают писатель Тутов и журналист Беднов

О пенсионной реформе в России и других новшествах федерального законодательства вновь рассуждают архангельский писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Александр Тутов: - Продолжим тему пенсионной реформы. Закон, как известно, уже принят в первом чтении.

Анатолий Беднов: - Из фракции «Единая Россия» против него голосовал только Наталья Поклонская. Во фракции обещали «принять меры» в отношении ее.

А.Т.: - Потому что она не из серого большинства в Госдуме, которое готово только делать одобрямс. Человек, который обладает своим мнением, всегда для кого-то опасен и вреден, его пытаются дискредитировать.

Я бы хотел обсудить то, как пытаются протолкнуть эту реформу. Во-первых, начинают рассказывать – аж до смешного доходит – что люди будут жить до 120 лет, потому что будут активно работать. Но долголетие зависит не от работы, а от движения…

А.Б.: - То есть образа жизни человека, привычек, рода занятий.

А.Т.: - А если он с утра до вечера пашет где-нибудь в шахте, то это далеко не на пользу его здоровью. Во-вторых, начинают говорить, что в Европе везде – более высокий возраст выхода на пенсию. На самом деле, не везде. Надо учитывать, что там и пенсии, и зарплаты здоровенные, и продолжительность жизни дольше. А в нашей Архангельской области она невысокая, во многом из-за климатических условий.

А.Б.: - Это из разряда: почему Россия не Америка. И не Европа. Когда говорят про то, как в ближайшие десятилетия резко увеличится продолжительность жизни, сразу вспоминается классическое: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме», «Догоним и перегоним Америку» и тому подобные обещания.

А.Т.: - В-третьих, говорят, что на одного работающего приходится столько-то неработающих, пенсионеров. На самом деле рабочих мест-то нет! И повышение пенсионного возраста эту проблему не решает нисколько.

А.Б.: - Надо бы им задаться вопросом: не сколько пенсионеров приходится на одного работающего, а сколько чиновников (которые потом будут получать очень солидные пенсии) на одного труженика реальной экономики. Как говорится, один с сошкой…

А.Т.: - Наши «телезвезды», условно говоря, ведущие программ тоже начали выступать в поддержку пенсионной реформы. Но им-то за что страдать с их зарплатами? Им можно долго не выходить на пенсию. Как говорится, рот закрыл – рабочее место убрано.

Хотя даже если ты нормально зарабатываешь, твоих денег все равно не хватит, потому что постоянно идет повышение платы за услуги ЖКХ, налогов, в частности – НДС. Кстати, НДС – тоже опасная штука.

А.Б.: - Его увеличили до 20 процентов. При этом дополнительные доходы пойдут в федеральный бюджет, регионы от этого ничего не выигрывают.

А.Т.: - И от этого страдают те, кто что-то производит. И, конечно, после всего этого еще больше будет «черных» зарплат. Потому что какой смысл платить пенсионный взнос, если ты этих денег все равно не получишь или получишь копейки? А нам говорят: будете получать каждый год на тысячу больше. Да если даже на несколько тысяч. Пусть до двадцати тысяч вырастет пенсия. Все равно на эти деньги не проживешь. А ведь надо еще дожить до нее.

А еще сейчас начинают обрабатывать СМИ, целые лекции читают: вот об этом нужно говорить так, а об этом вообще говорить нельзя.

А.Б.: - В Интернете уже ходит некая «инструкция» для прессы из Пенсионного фонда (о чем и как писать, о чем не писать), от которой там официально открестились.

А.Т.: - Я сам сталкивался с этим, когда из Интернета убирали мои публикации о пенсионной реформе. Я отрицательно отношусь к нашему вице-премьеру Голиковой, которая отвечает за «социалку». То, что происходит сейчас в здравоохранении – это ее «заслуга». Сейчас остается только добить пенсионеров и образование. Таких людей, которые не думают о населении, не должно быть в руководстве страны. От этих реформ, конечно, не пострадают ни депутаты, ни «успешные» предприниматели с их многомиллионными зарплатами. Такие суммы должны вообще-то платиться за успехи в производстве, а у них сплошные долги.

Многие люди оказались должны банкам. Но им не помогают, а помогает правительство как раз банкам, которые не выполняют своих обязательств, давая им льготы без всяких проблем.

А.Б.: - При этом банки агрессивно навязывают свои кредиты, постоянно звонят из банков, в том числе тех, в которые ты ни разу не обращался, и назойливо предлагают денежки под проценты. Откуда они знают телефоны? Вроде есть закон о персональных данных, который должен защищает информацию о каждом человеке, а твои данные почему-то известны финансовым организациям. К вопросу об эффективности действующего законодательства.

А.Т.: - Когда говорят о низкой инфляции, хочется спросить: чиновники и депутаты в магазинах бывают? Или нас за дураков считают? Цены за последнее время выросли на тридцать-сорок процентов, а пенсии – на три с половиной – пять.

На самом деле денег много, людьми пенсионные деньги заработаны достаточно давно. Куда они делись? Или их кто-то украл? Олигархов у нас не трогают.

А.Б.: - Наоборот, помогают им, как и банкам. И объясняют это тем, что надо выручать тех, кто попал под санкции.

А.Т.: - У нас вся страна попала под санкции. Не только западные, а и те, которые придумывают наши олигархи. Та же «Единая Россия» громко говорит о патриотизме, но почему-то патриотизм этот не касается граждан своей страны.

А.Б.: - А тем временем готовится акционирование почты. И хотя ее директор уверяет, что почта станет работать только лучше, а акционирование – еще не приватизация (акции будут в руках государства), верится с трудом. Ведь что мешает в дальнейшем продать часть акций, потом – еще часть и т.д., пока госструктура не перейдет окончательно в частные руки? Похожая реформа была в Канаде – в итоге почтальонов сократили, и получатели писем были вынуждены сами ходить за ними на почту. У нас же есть опасения, что после акционирования начнется сокращение почтовых отделений в сельской глубинке. У нас же реформы госструктур обычно делаются в интересах не граждан, а самих госструктур. У нас на главпочтамте срок хранения корреспонденции уже сократили до 15 дней. А если человек летом уехал отдыхать на весь период отпуска, как ему быть?

А.Т.: - Я думаю, у нас такая реформа будет еще хуже, чем в Канаде. Как у нас проходило акционирование в энергетике, авиации? Керосин для самолетов принадлежит одним, аэропорты другим, а самолеты – третьим. От этого пострадала санитарная авиация, сельская авиация. С электроэнергией такие же проблемы. Все это очень сильно ударило по экономике.

Оптимизация в здравоохранении привела к тому, что по стране закрылось огромное количество поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. На ком экономят? На людях, живущих в регионах. То есть все структуры, которые объединяют государство, разрушаются.

А этим самым разрушается связь регионов между собой. Попасть на Дальний Восток сейчас практически невозможно из-за стоимости билетов.

А.Б.: - Чтобы попасть из пункта А в пункт Б где-нибудь в Сибири, приходится лететь с пересадкой через Москву, потому что сократили прямые маршруты. Сегодня в России чуть более четверти всех пассажирских авиаперевозок осуществляется непосредственно из региона в регион, три четверти – через Москву. В 1990 году на территории РСФСР было около четырех тысяч аэропортов, а сегодня действует 990! То же касается и наземного транспорта. О «Белкомуре» говорится уже четверть века, но к строительству так и не приступили.

А.Т.: - На фоне всего этого Чемпионат мира по футболу почему-то преподносится как подвиг. Но ведь у каждого своя работа и своя зарплата. Футболист, который за огромные деньги сыграл нормально – он уже супергерой. Лучше бы отмечали наших военных, врачей и так далее за их заслуги, больше толку бы было. Пенсия футболиста будет сильно отличаться от пенсии того, кто стоял у операционного стола. Так что – главное не молчать!

Диаграмма с сайта https://www.svoi.org/publication/740-dotyanem-li-do-pensii.html