Донской стал глобальным экстрасенсом. Список приколов от экс-мэра Архангельска

Художник-акционист, тренер по личному счастью и позитивной энергии Александр Донской продолжает объединять жителей планеты Земля.

21 июля в 21.00 Донской и его сторонники выйдут на главные площади планеты Земля, чтобы провести глобальный обмен энергией.

"Это грандиозное событие, во время которого люди будут посылать друг другу теплые лучи любви и счастья, - поясняет суть мероприятия Александр Донской.

- Своеобразная война за мир, где вместо снарядов мы посылаем друг другу только позитивную энергию, любовь и тепло. Вы получите огромный заряд позитивной энергии, улучшите здоровье, почувствуете любовь, счастье и единение со всеми жителями планеты.

Выходите на главную площадь своего города в 21.00 по местному времени! Будьте с нами!".

Сам Александр Донской 21 июля в 21.00 по местному времени появится на центральной площади города Петропавловск-Камчатский.

Участие в акции по глобальному обмену энергией уже подтвердили жители еще 11 городов во всех частях света.

В Москве люди соберутся на Красной площади, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, в Амстердаме на площади Дам, в Нью-Йорке на Тайм-сквер, в Лондоне на Трафальгарской площади, в Париже на площади Трокадеро, в Кейптауне на площади Грандпарад, в Сиднее на Сидней Сквер, в Рио-де-Жанейро на площади Тирандес, в Шанхае на Народной площади, в Дели на площади Коннаут.

Александр Донской взорвал новостные порталы и Интернет сенсационными миротворческими акциями под девизом: «Я хочу, чтобы вы любили Россию!»:

- в Дубае художник появился в образе арабского шейха на фоне легендарного отеля Бурдж-эль-Араб;

- на самой престижной в мире выставке современного искусства «Арт-Базель» в Швейцарии он предстал в образе русского царя;

- в Париже на площади Трокадеро с видом на Эйфелеву башню художник появился в образе повелителя мира Дональда Трампа;

- в Амстердаме в квартале Красных фонарей он торговал своим телом в образе гермафродита и водил на поводке мусульманку;

- в Санкт-Петербурге художник появился в образе президента США Дональда Трампа, болеющего за футбольный клуб «Зенит»;

- в Москве на Красной площади художник появился в футболке с надписью «Нет некрофилия», призывал захоронить тело В.И. Ленина и разогнать всех «некрофилов, которые стоят в очереди в мавзолей, чтобы на него посмотреть». В разгар акции Донского и его группу поддержки арестовала полиция.

- в Москва-Сити художник предстал в образе президента США Дональда Трампа, одетого в платье священника. В таком виде он гулял по торговому центру и катался в метро.

P.S. Наблюдатели лишь завистливо вздыхают – с деньгами, полученными от распродажи архангельской земли, чего и не подураковать.