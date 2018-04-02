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Не о САФУ. Ректора некоторых вузов торгуют диссертациями

К такому выводу пришел один из основателей «Диссернета», системы, изобличающей плагиат в научных работах. Андрей Ростовцев.

Проанализировав опыт работы своего детища, он пришел к выводу, что в Минобразе сначала торгуют постами руководителей вузов, а уже те, в свою очередь, начинают приторговывать учеными степенями, чтобы, как говорится, отбить расходы.

«Как мы видим, в последнее время эти посты преимущественно занимают отпетые мошенники или коммерсанты. Ведь дальнейшая торговля дипломами на посту ректоров университетов - вполне легальный в РФ бизнес-модель.

Про только что назначенного ректора курганского университета, который купил себе научную степень, пишут с мест "Смех смехом, но сегодня уволился один из последних настоящих докторов наук, действительно серьезный ученый зав. кафедрой биологии Н.И. Науменко. В вузе создана атмосфера, несовместимая с наукой, впрочем, с качественным образованием и человеческими приличиями тоже», - пишет Ростовцев на своей страничке в Facebook.

Отец «Диссернета» считает типичной ситуацию, когда из университетов вымываются специалисты и им на смену приходят шаромыжники, роль которых - поддержать новое руководство. Такая ситуация наблюдается по многим университетам России. Бомба замедленного действия, заложенная прохиндеями из Минобра, начинает действовать. Когда рванет - мало никому не покажется.

05 июль 13:54 | : Скандалы

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