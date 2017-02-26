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Скандалы "Водника": Лихачев ответил Минину

Как мы сообщали ранее, бывшие игроки и тренеры некогда звёздного состава архангельского «Водника» написали открытое письмо руководству региона, в котором просили убрать из команды ее начальника Дмитрия Минина.

В числе прочих, письмо подписал и бывший тренер жёлто-зеленых Сергей Лихачев, на которого Минин не по-детски наехал во ходе встречи с болельщиками.

Ответку Лихачев дал через издание «Регион 29»:

- Легко обвинять человека, зная, что он не может тебе ответить прямо в глаза, возможно, вообще не узнает об этом обвинении.

Чтобы болельщики лучше разобрались в той ситуации, начнём с состава. Во-первых, у профессионального руководства клуба селекционная работа не прекращается в течение всего сезона, а не начинается в мае, когда все нужные тренеру игроки уже находятся на контрактах. К тому же из обещанного мне «сохранённого состава» неожиданно ушли сразу шесть хоккеистов: Рейн и Перминов (крепкие игроки), Пожилов и Анциферов (молодые, талантливые и скоростные), Савельев и Бефус (игроки сборной России). Усугубила ситуацию и дисквалификация Пивоварова — скоростного, техничного нападающего, поплатившегося за свой «ударный» труд в известном матче с «Байкал-Энергией».

Подписанный до моего прихода в «Водник» Логинов, а также Козулин не могли решить всех проблем. Неоднозначная ситуация сложилась с Радюшиным. Была договорённость с Мининым о том, что судьба этого хоккеиста решится после предварительного этапа Кубка России. Однако, как оказалось, контракт с ним был подписан ещё до этого турнира без согласования со мной. Пришлось в пожарном порядке пригласить в команду Насонова и Ковалёва. Игроки они опытные и мастеровитые, но их лучшие годы остались позади. Именно поэтому ни о каких выполненных пожеланиях главного тренера по вопросам селекции не может быть и речи.

Таким образом, в «Воднике» сложилась такая ситуация, когда в команде отсутствовало среднее возрастное звено. Из 19 подписанных игроков 15 находились в возрасте от 33 до 40 с лишним лет. Вся тяжесть борьбы легла именно на них, а это лишало коллектив командной скорости и возможности варьировать тактику, что особенно важно в современном хоккее. Пришлось делать ставку на игру от обороны и индивидуальные действия в атаке Дергаева и Насонова.

У нас сложилась крепкая, среднего уровня команда и не более того...

Полный текст интервью читайте здесь.

08 июнь 10:02 | : Скандалы

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