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Няндома - территория семейственности. На чем делает деньги г-н Григорьев?

О коррупции и семейственности в Няндомском р-не Архангельской области рассказывает участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

Мы часто задаемся вопросом: а беспокоит ли местную власть жизнь и благополучие населения, проживающего на территории?

В Няндоме власть беспокоит только одно: как заработать на населении, и на его здоровье.

Чем же особенно ЖКХ по воде и стокам в Няндоме?

Коррумпированностью ее изначального создания.

 

В 2015 году глава, зам и ГМО отдают сети по воде и стокам ген директору двух ООО  и бывшему председателю муниципального совета Григорьеву.

Тариф установили, ремонты и вложения Григорьев более года не делал, при этом получает прибыли.

Все это — под четким взором прокуратуры района, где, по счастливому сложению обстоятельств.., сидит зять Григорьева.

Оно и понятно почему прокуратура молчит.

 

При этом одним из немаловажных вопросов в сфере продажи воды для нужд населения и организаций является наличие лицензии на регулируемый вид деятельности.

И о чудо? Лицензии на соответствующие виды работ у предприятий господина Григорьева: ни у Водоканала, ни у Биоресурса — нет.

 

Почему молчит прокуратура? Потому что свои люди везде.

 

07 июнь 10:56 | : Скандалы

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