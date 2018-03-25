Письмо в редакцию. Архангелогородку достал подмосковный мусор

Здравствуйте, Леонид Леонидович!



Меня зовут Светлана Сидорова. Пишу Вам, как неравнодушному к проблемам России известному журналисту.



Я родом из Архангельска. В 2009 году моя семья переехала на постоянное место жительство в Подмосковье, в очень красивый и экологически чистый (на тот момент) город Звенигород.



Думаю, то что сейчас происходит в Москве и Подмосковье заинтересует Вас. Обращаюсь к Вам еще и потому, что журналисты центральных новостных каналов в Москве не хотят связываться с темой мусорных полигонов в Подмосковье, так как чиновники в Подмосковье коррумпированы.



Дело в том, что в г. Звенигород коррупционная администрация во главе с мэром города Смирновым А.В. и местными депутатами, в жилом районе города, в непосредственной близости с частными жилыми домами устроили мусорный полигон.



На данный момент существует реальная угроза экологической катастрофы, нависшей над Звенигородом, по причине незаконного складирования, сжигания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города, в жилом районе Верхний Посад, в промышленных масштабах.

Участок свалки фактически превратился в неконтролируемый мусорный полигон, отравляющий воздух во всем городе, подземные источники питьевой воды, Москва реку и почву.

Если посмотреть на карту городского округа Звенигород, мусорный полигон находится практически в его центре. До ближайших жилых домов от мусорной свалки не более 150 метров, в 1 км через Москва-реку находится центр города. Также рядом с мусорным полигоном в Районе Верхний Посад находятся: Детский оздоровительный лагерь МЧС России «Орленок», Пансионат МЧС России «Солнечный», Социально-реабилитационный центр Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря, ГБУЗ Московская областная Звенигородская центральная городская больница Диспансерное психиатрическое отделение, два жилых комплекса ЖК «Ракитня», ЖК «Заречье», частный жилой сектор, в котором есть дома без водопровода, где люди пьют воду из своих колодцев, куда попадают отравляющие вещества от свалки.

Я обращалась по этому вопросу: в Прокуратуру Московской обл., Министерство экологии Московской обл., Ростехнадзор Московской обл., Следственный комитет РФ, в приемную Президента РФ (3 обращения, одно коллективное, лично собрала более 1000 подписей жителей против мусорного полигона), в политические партии РФ: Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ, в условиях возможной коррупционной составляющей в действиях должностных лиц должного результата нет.

Свалка существует, мусоровозы сваливают мусор каждый день.

Прилагаю ссылку на фильм "Звенигородская свалка: Город тонет в мусоре".

С Уважением,

Светлана Сидорова.