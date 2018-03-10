Новый скандал в "Воднике" - уши Скрынника и накат на Минина. Причем здесь праймериз?

Ветераны «Водника» с такими известными фамилиями как Янко, Гапанович, Погребной и т.д. написали гневное письмо губернатору Архангельской области Игорю Орлову, в котором обвиняют начальника команды Дмитрия Минина во всех смертных грехах.

В целом – непрофессионализме и развале команды. В частности – не привлечении в команду мастеров выпускников хоккейной школы, непрозрачном ведении финансовых дел и, конечно, в игре на поражение (знаменитый скандальный матч «Водник»-«Байкал-Энергия», где мячи забивались исключительно в свои ворота).

Цитата: — Начальник команды Дмитрий Минин давал преступные указания при заполненных трибунах стадиона «Труд» забивать мячи в свои ворота. А другой преступник, иначе и не сказать, Олег Пивоваров их выполнял, и эти два «деятеля», совершив преступление против своих болельщиков, против всех людей, кто трепетно создавал наш родной «Водник», пытаются позиционировать себя как «герои».



Наблюдатели считают, что за всем написанным так и маячит фигура Бориса Скрынника, именно его Минин не раз прикладывал, раздавая интервью после скандального матча.

Высказывания болельщиков:

- Ну и лицемеры все эти подписанты. Янко - понятно, почему подписался. Его Дмитрий Минин крепко обличил в прошлом году на передаче у Фетисова. Ну и БИС тут постарался.



- А Гапанович и Погребной разочаровали. Это не спорт, это лицемерие. Бизнес некоторым важнее спорта.

Обращает на себя внимание и то, что в конце публикаций, посвященных данному письму, стоит упоминание, что Дмитрий Минин идёт на праймериз «Единой России», голосование состоится уже в это воскресенье.

Казалось бы, причем здесь политика?...