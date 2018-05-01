Журналистов не замай! У северодвинских спасателей оказалось "не без урода"

Есть в юриспруденции такое понятие, как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. И попадает оно под 144 статью Уголовного кодекса РФ.

Но не будем никого ей пугать. Просто расскажем, какие хамы есть в северодвинской службе спасения. Организации, по определению, благородной, но как говорится, не без уродов.

Слово участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», как им помешали в исполнении профессионального долга:

Из автомобиля вышел «спасатель» и вместо того, чтобы начать работать на месте происшествия, с повадками быдло-блатаря стал наезжать на сотрудника БК: ты это чего тут?! Кто разрешил и вообще катись отсюдава прочь! До этого к нему подходил какой-то дядька, одетый по гражданке, с сигой в зубах и что-то на ухо нашептал. Видимо, вышел из ближайшего пивтаря. Этот дядька потом тоже представился «спасателем».

Диалог быстро перешел на повышенные тона. Чувак с крайне пониженной культурой общения и в вальяжном состоянии толкал журналиста, закрывал камеру, при этом каких-либо внятных объяснений своему поведению привести не мог: не снимать и все тут!

В чем причины обострения молодого человека и почему он «включил начальника» - сложно сказать? Может у него болел живот, или был приступ абстинентного синдрома, или с банкета какого-то вытащили, а то и халтуры, которая процветает в этой службе. По демонстрируемому уровню культуры, мы бы не удивились, если в авто еще «сиська» с пивасом валялась. Картина маслом…

…Сегодня представитель службы БК по улаживанию и сглаживанию всевозможных конфликтных ситуаций обратился к руководству службы спасения Северодвинска, чтобы принести свои извинения и услышать алаверды. Вместо этого, услышал много лестных реплик по поводу СМИ ИА «Беломорканал», что оно, дескать скандальное, дел с ним иметь не хотят и прочие фи. Также Окулов порекомендовал не соваться в их работу. Окуловский заместитель вообще заявил, что пора закрывать подобные СМИ и вводить жесткую цензуру.

Подобную поведенческую модель БК хорошо знает. Агрессия и обзывательства сыплются в тех случаях, когда наше СМИ кому-то наступило на ногу и вывело на свет Божий неблаговидные дела и поступки.

Поэтому гражданину Окулову с компанией мы напоминаем смертельное ДТП, которое произошло на трассе Северодвинск-Архангельск в августе 2015 года. Тогда по вине нашего доблестного главного спасателя погибла 34-летняя женщина, еще одна стала инвалидом были и другие пострадавшие. Очевидцы тогда писали, что виновник ДТП, который буквально вытолкнул легковушку под автобус, даже не вышел из авто и не засуетился оказывать кому-либо помощь.

Вот она и причина негативного отношения руководства северодвинской службы спасения к БК.

P.S. Ведь сколько раз мы предупреждали – «Вольное дело» не замай! Ответка прилетит сразу от четверых…