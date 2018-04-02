Голодовка в маленькой Урдоме. Чего добилась гражданка Кушмылева?

Как мы уже сообщали в материале «Секс в маленькой Урдоме», мама одного из учеников местной школы Валентина Кушмылева объявила голодовку против методов обучения, которые продвигает директор Додонов.

Ее требования – уволить руководителя общеобразовательного учреждения, возврата к традиционной системе выставления оценки, отмены, так называемой, «Программы полезных навыков, в которую, по мнению голодавшей, входили уроки полового воспитания и даже правильного употребления наркотических средств.

За месяц голодовки Кушмылева потеряла 8 кг, у неё начались головокружения, рвота, судороги, слабость в мышцах, скачки давления.

В связи с ухудшающемся состоянием акция была прекращена еще 6 мая.

В тоже время, предъявляемые ей обвинения не нашли подтверждения ни в областной, ни в районной прокуратуре, тогда как буквенная система оценок знаний, используемая наряду с цифровой, является внутренним делом любого учебного заведения.

За период голодовки соцсетях написано немало слов об излишней… экспансивности гр-ки Кушмылевой.

Тем не менее, остается непонятным, куда деть сюжеты, прошедшие на телеканалах РЕН ТВ, Мир24 и т.д.

(на фото: Урдомская школа… как колыбель поморского разврата?)





