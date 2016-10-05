Спор вокруг школы "Ксения" продолжается...

Вчера на сайте change.org появилась петиция к самому Президенту РФ по поводу ситуации, сложившейся вокруг архангельской частной школы «Ксения». Публикуем его полностью:

Мы, счастливые родители счастливых детей, которые обучаются в самой лучшей школе на сегодня, в городе Архангельске, а может быть и во всей стране.

Не «научить всех», а «научить каждого» - принцип работы школы «Ксения»

Негосударственное Образовательное учреждение Школа «КСЕНИЯ» которая открыла свои двери 1 сентября 1992 года и уже 25 лет выпускает одних из лучших учеников.

Школа «Ксения» - это одна большая семья родителей и детей, через школу прошли несколько поколений семей, выпускники школы уже ведут сюда своих внуков.

Школа «Ксения» - это индивидуальный подход, комфорт, безопасность, уважение, доброжелательность, равноправие между учениками, учителями, родителями и администрацией школы, которая всегда открыта для родителей и их детей, (что не скажешь об обычных школах, где днем с огнем не найдешь директора), высокая обучаемость, контроль уровня знаний и оказание своевременной помощи для устранения не успешности в обучении, возможность заниматься дополнительным образованием по интересам.

Школа «Ксения» - это уютная атмосфера не только для обучения и получения знаний, но и отдыха. После уроков детей невозможно забрать домой, потому что школа- это второй их дом, из которого не хочется уходить. Где пахнет вкусным обедом и пирожками из уютной и большой столовой, которую посещают всей семьей.

Школа «Ксения» - это сильный и сплоченный педагогический коллектив, отвечающий за образование, это заботливый медперсонал, отвечающий за здоровье наших детей, это ответственный технический состав, отвечающий за безопасность наших детей. И все это в теплых и уютных стенах школы.

Сегодня РПЦ хочет отнять то, что создавалось и хранилось многие годы, отнять здание школы у детей, где были созданы все необходимые условия для работы, учебы, отдыха.

Здание, в котором годами поддерживалась чистота и порядок, производился ремонт с помощью родителей, создавался уют.

Проще всего забрать у детей, забрать готовое здание в отличном состоянии, не думая о ценностях и подрастающем поколении, показывая отрицательный пример, как можно все отобрать в одно мгновение, минуя нравственные принципы, ради достижения своих алчных целей.

Просим отменить / наложить мораторий / на право религиозных организаций получать в свою собственность недвижимое имущество, в котором располагаются учебные учреждения.

К настоящему моменту петицию подписали более ста человек. Есть и комментарии:

- Здание было получено школой в плачевном состоянии, а сейчас, когда все отремонтировано, усилиями не только школы, но и не одного поколения родителей, легче всего забрать его и использовать РПЦ в своих целях! Где справедливость в этой стране?

Так как в тексте не раз упоминается Русская православная церковь, причем не в самом позитивном контексте, редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Архангельской епархии:

- Объект культурного наследия «Архиерейский дом - духовное училище» (занимаемый на праве аренды НОУ «Школа "Ксения"») был передан в собственность Архангельской епархии в сентябре 2016 года на основании федерального закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

В соответствии с законодательством при передаче религиозного имущества договор аренды с прежним собственником, в данном случае с администрацией МО «Город Архангельск», полностью сохраняет свою силу. 10-летний срок договора аренды со школой «Ксения» истекает 7 июля 2018 года. Весной 2015 года митрополит Даниил обсуждал с представителями школы перспективы сотрудничества с Архангельской епархией, однако учредитель «Ксении» А.Ю. Маслов принципиально отказался от какого-либо дальнейшего диалога.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Архангельская епархия по согласованию с администрацией МО «Город Архангельск» и правительством Архангельской области в целях сохранения педагогического коллектива и обеспечения непрерывности образовательного процесса приняла решение об открытии в здании по адресу ул. Урицкого, д.8 новой общеобразовательной школы. В настоящее время при поддержке регионального министерства образования и городского департамента образования идет активная подготовка к запуску учебного заведения. Формируются органы управления, решается вопрос с лицензированием и получением необходимых разрешений, утверждаются новые учебные планы. Достигнута договоренность о сотрудничестве с рядом известных общеобразовательных школ Москвы и Санкт-Петербурга.

Из своих источников редакции ИА RUSNORD известно, что учредитель «Ксении» практически решил вопрос с новым помещением для школы.

Тем не менее, продолжаем следить за ситуацией…