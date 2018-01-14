Финские рокеры испугались ледовой переправы. Им бы еще в Маймаксу съездить

В рамках своего тура по России малоизвестная (широкой публике) финская рок-группа «Rasmus» в эти выходные посетила Архангельск.

Как пишут федеральные издания, музыкантов смутила деревянная переправа через Северную Двину, лежащая прямо на льду. Отважные рокеры так и не решились на нее ступить. С другой стороны, что иностранным музыкантам делать на Кего-острове... им бы еще в Маймаксу съездить.

При этом их барабанщику сам город понравился, особенно большой количество детей на улицах (?). В связи с этим вспоминается старый анекдот о посещении СССР японскими туристами – «дети у вас красивые, но руками вы еще плохо работаете».

Наблюдатели задаются вопросом – какого черта финские музыканты забыли на Кего-острове, и подозревают, что эта новость типа приезда в столицу Поморья Вина Дизеля в поисках натуры для очередного «Форсажа». Вот только 1 апреля прошло неделю назад.

Но дети в Архангельске действительно хорошие… с этим не поспоришь.